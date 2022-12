Hyundai Catat Peningkatan Penjualan Mobil, Ioniq 5 Terjual 1.400 Unit Lebih

TEMPO.CO, Jakarta - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mencatatkan peningkatan penjualan mobil selama Januari-Oktober 2022. Dalam periode tersebut, produsen asal Korea Selatan itu menjual sebanyak 24.253 unit.

Jumlah tersebut dilaporkan meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan penjualan mobil Hyundai sendiri mampu didominasi oleh Creta dan Stargazer.

“Kami sangat senang dan bangga dengan hasil pencatatan penjualan selama periode Januari-Oktober 2022 yang meningkat secara signifikan. Capaian ini tentunya tak lepas dari kehadiran produk Hyundai buatan Indonesia, hal tersebut menandakan bahwa produk kami diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia,” kata Chief Operating Officer PT HMID, Makmur.

“Tentunya, capaian ini akan terus memotivasi dan memperkuat komitmen Hyundai untuk terus menghadirkan produk dengan inovasi dan teknologi terbaik hingga layanan purnajual yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia,” tambah dia.

Hyundai Creta dilaporkan menorehkan hampir 14.000 unit dalam penjualan retail sales. Model ini diklaim menjadi yang paling laris dalam periode Januari-September 2022, di mana Creta mendominasi market segmen DKI Jakarta dan Bali sebesar 46,5 persen.

Penjualan mobil terlaris lainnya adalah Hyundai Stargazer. MPV baru tersebut menjadi model yang paling laku kedua dengan catatan retail sales hampir 6.000 unit. Sedangkan di posisi ketiga ada Hyundai Palisade dengan membukukan 1.600 unit.

Sementara itu mobil listrik Hyundai Ioniq 5 mampu mencatatkan peningkatan penjualan mobil. Penjualan mobil Ioniq 5 dilaporkan lebih dari 1.400 unit selama periode Januari-Oktober 2022.

Ioniq 5 sendiri telah memenangkan beberapa penghargaan pada tahun ini. Terhitung ada tiga penghargaan, yakni Most Favorite Electric Car (di acara Carvaganza Editor's Choice Awards 2022), Favorite Electric Car (GIIAS 2022), dan Best Electric Car dan Most Tested Car Choice (IIMS 2022).

