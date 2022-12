Teknologi Honda Sensing 360 dan Sensing Elite Akan Muncul 2030, Apa Itu?

TEMPO.CO, Jakarta - Honda mengembangkan teknologi bantuan mengemudi terbaru Honda sensing demi terus keselamatan berkendara. Teknologi terbaru tersebut diberi nama Honda Sensing 360 dan Honda Sensing Elite.

Teknologi tersebut masih dalam tahap pengembangan dan akan mulai digunakan pada masa mendatang.

Adapun Honda Sensing 360 rencananya diterapkan secara berurutan mulai 2024.

Menurut siaran pers Honda yang dikutip hari ini, Minggu, 11 Desember 2022, Honda Sensing 360 dibuat agar mengurangi beban pengemudi mobil dengan mendeteksi kondisi abnormal pada pengemudi.

Teknologi Honda Sensing sejatinya telah dipasang pada 99 persen model mobil baru Honda yang dijual di Jepang dan Amerika Serikat, dan 86 persen secara global.

Total mobil dengan Honda Sensing yang kini sudah terjual mencapai 14 juta unit.

Teknologi terbaru Honda Sensing 360 mampu mandeteksi lingkungan di sekitar mobil. Risiko tabrakan juga dikurangi dengan fitur omnidirectional 360.

Honda Sensing 360 terdiri:

1. Advanced In Lane Driving with Hands-off Function

2. Driver Emergency Support System

3. Exit Warning

4. Driver Attention Warning and Collision Warning

5. In-Lane Collision Avoidance Assist Technology

4. Emergency Steering Support Technology.

Kemudian teknologi baru Honda Sensing Elite akan membantu pengemudi mobil mencapai perjalanan yang aman dan tanpa gangguan dengan ketenangan pikiran.

Teknologi tersebut memanfaatkan pengenalan dan pemahaman teknologi kecerdasan buatan (AI) dari Honda.

Honda Sensing Elite terdiri:

1. Driver assistance on non-expressway roads

2. Automatic parking assist

3. Driver assistance for all expressway driving situations.

Teknologi baru Honda Sensing Elite juga rencananya diterapkan berurutan secara global mulai 2024.

Honda menerangkan bahwa tujuan kedua teknologi baru Honda tersebut untuk mengurangi tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas global, baik melibatkan sepeda motor maupun mobil Honda, hingga setengahnya pada 2030.

Honda menetapkan target melengkapi semua model mobil barunya dengan Honda Sensing 460dan Honda Sensing Elite dengan fungsi deteksi sepeda motor pada 2030.

Honda Sensing 360 bakal ada di semua model mobil Honda baru di seluruh pasar utama pada 2030.

Honda Sensing adalah perangkat teknologi keselamatan dan sistem bantuan pengemudi yang sudah diterapkan pada mobil Honda.

