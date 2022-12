6 Fakta Mobil Listrik BYD, Pesaing Tesla dari Negeri Tirai Bambu

TEMPO.CO, Beijing -Build Your Dream (BYD) akan meluncurkan merek mobil listrik premium baru pada kuartal pertama tahun 2023.

Merek mobil listrik premium tersebut hadir dengan nama Yangwang dan model pertamanya dijadwalkan menjadi kendaraan off-road. Seperti dilansir dari ANTARA Kendaraan yang diproduksi dengan merek baru itu akan dihargai antara 800.000 dan 1,5 juta yuan (sekitar Rp1,7 miliar dan Rp3,2 miliar).

Setelah membuang kendaraan bensin dari bauran produknya tahun ini, raksasa kendaraan listrik China BYD telah sukses memanfaatkan berbagai insentif untuk mobil listrik yang ditawarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah China.

Pembuat mobil, yang memproduksi mobil listrik murni dan mobil hibrida plug-in, telah menduduki puncak penjualan kendaraan listrik di pasar mobil terbesar di dunia. Bagi Tony Fu, pemilik hibrida BYD Tang PHEV sejak 2015, kesuksesan besar perusahaan yang berbasis di Shenzhen itu bukanlah kejutan. “Harganya jauh lebih baik daripada Tesla,” ujar Fu, seperti dikutip dari Al Jazeera.

6 Fakta BYD

1. BYD Auto lahir setelah BYD Company akuisisi Xi’an Tsincuan Auto Co. Ltd

Dikutip dari Gizmochina, BYD merupakan perusahaan otomotif yang dulunya diketahui bernama Xi’an Tsincuan Auto Co. Ltd. Perusahaan ini diakuisisi BYD Company pada 22 Januari 2003. Sejak saat itu, Xi’an Tsincuan Auto Co. Ltd. berubah nama menjadi BYD Auto.

Pada 2008, mobil hybrid BYD yang memanfaatkan bahan bakar fosil dan listrik diperkenalkan. Mobil yang diproduksinya saat itu adalah mobil sedan BYD F3. Pada 2009, jumlah mobil hybrid BYD F3 yang tercatat mencapai 448.400 kendaraan.

Hebatnya lagi, BYD pada 2009 telah mengekspor mobil produksinya ke sejumlah negara. Mulai dari Afrika, Amerika Selatan, dan Timur Tengah. Dalam bersaing, BYD lebih menonjolkan harga ketimbang kualitas.

2. BYD Company yang menjadi induk perusahaan BYD Auto awalnya merupakan produsen baterai

Menariknya BYD Company yang menjadi induk BYD mengawali kegiatan bisnisnya sebagai produsen baterai. Perusahaan ini berdiri pada Februari 2005 dengan modal 2,5 juta Yuan atau Rp 5,27 miliar dengan jumlah karyawan 20 orang.

Build Your Dreams atau BYD Company didirikan Wang Chuanfu. Sosok kelahiran tahun 1966 ini sebelum menjadi pengusaha pernah lama bekerja sebagai peneliti di lembaga pemerintah. Ia pun kemudian mendirikan BYD Company bersama sepupunya Lu Xiangyang sebagai produsen baterai. Saat itu mendirikan BYD Company ia masih berusia 29 tahun.

BYD sendiri pada 1997 telah memproduksi...