Siap-siap, Sistem One Way Berlaku di Serpong dan Pamulang Awal 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Tangsel Topan mengatakan rekayasa lalu lintas berupa Sistem One Way di kawasan Pamulang dan Serpong, Kota Tangerang Selatan, akan berlaku mulai awal 2023.

One Way atau sistem satu arah sudah diujicobakan di kawasan Serpong pada 20 hingga 24 Desember 2022.

"Uji coba di wilayah Pondok Cabe, Pamulang, menyusul pada awal 2023," katanya dikutip dari NTMC Polri hari ini, Minggu, 1 Januari 2023.

Pada pagi dan sore di hari kerja kemacetan lalu lintas sulit dihindari di beberapa ruas jalan Kota Tangsel. Antrian kendaraan bahkan mengular panjang hingga viral diunggahan media sosial.

Topan menjelaskan uji coba Sistem One Way di Serpong berlangsung di Simpang Tiga Buaran – Simpang Empat Viktor – Simpang Empat Muncul hingga Simpang Bundaran Tekno.

Ada dua opsi yang dijalankan yang masing-masing dilakukan selama dua hari sejak 20 Desember hingga 24 Desember 2022.

Opsi pertama, seluruh kendaraan dari arah BSD menuju Simpang Empat Viktor dibuat satu arah melalui Jalan Buaran. Lalu arus kendaraan yang menuju Simpang Empat Muncul dari arah Simpang Empat Viktor juga dibuat satu arah.

Berikutnya, kendaraan yang menuju Simpang Bundaran Tekno dari arah Simpang Empat Muncul dibuat satu arah melalui Jalan Raya Serpong.

Adapun opsi kedua, penerapan One Way relatif sama yakni arus lalu lintas dari BSD dibuat satu arah menuju Simpang Empat Viktor melalui Jalan Raya Buaran.

Begitu pun laju kendaraan dari Simpang Empat Muncul dibuat satu arah menuju Simpang Bundaran Tekno.

Perbedaannya hanya pada Jalan Raya Puspiptek. Kendaraan dari Simpang Empat Viktor menuju Simpang Empat Muncul tetap dibuka untuk 2 arah.

“Keduanya sudah kami terapkan, kemungkinan pemberlakuannya setelah pengamanan Nataru,” tutur Topan.

Uji coba Sistem One Way akan segera dilakukan di South City, Pondok Cabe, Pamulang. Uji coba akan dilakukan bertahap melalui kajian bersama forum lalu lintas setelah pemberlakuan One Way di Simpang Empat Viktor, Serpong.

