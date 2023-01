Tips Cepat Dapat Suzuki Jimny 4x4 yang Langka

TEMPO.CO, Yogyakarta - PT Sumber Baru Mobil, main dealer mobil Suzuki area Yogyakarta, Kedu, Banyumas, dan Jakarta mulai membuka pemesanan model baru Suzuki Jimny 4x4 per awal Januari 2023.

SUV Suzuki Jimny 4X4 impor dari Jepang itu berkapasitas mesin 1.5 cc yang dilengkapi sistem transmisi penggerak 4 roda (4WD). Harga on the road (OTR) Yogyakarta - Kedu - Banyumas berkisar Rp 400 juta.

"Kami sudah membuka pesanan unit Jimny 4x4 untuk awal tahun ini bagi konsumen yang berminat," kata Chief Executive Officer (CEO) Sumber Baru Mobil Yogyakarta Hendra Kurniawan pada Senin, 2 Januari 2023.

Menurut dia, tak ada persyaratan khusus untuk tanda jadi pemesanan Suzuki Jimny 4X4. Namun untuk pembelian secara kredit, downpayment atau DP mulai 10 persen dari total harga mobil.

General Sumber Baru Mobil Yogyakarta Rizki Indriananta menerangkan bahwa pengiriman mobil SUV yang cukup langka ini lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Bisa 2 bulan-an saja, tahun-tahun sebelumnya bisa 9 bulan."

Rizky menuturkan sebagai satu-satunya SUV Off Road Completely Built Up (CBU) Jepang, lama pengiriman Jimny 4X4 bergantung agen tunggal pemegang merek (ATPM).

Rizky memberi tips agar konsumen cepat mendapatkan mobil Suzuki Jimny 4X4 terbaru tersebut.

"Salah satu tipsnya, jangan memilih warna," kata Rizky.

Menurut dia, meski tergolong susah mendapatkan mobil Suzuki Jimny 4X4 tapi penjualan mobil itu di area Yogyakarta - Kedu - Banyumas cukup stabil.

Per bulan dua sampai tiga unit diantar ke konsumen. Pada 2022 mobil impor itu laku lebih dari 50 unit.

Suzuki Jimny telah mendapatkan penghargaan Winner World Car Awards pada kategori World Urban Car dan Top Three In The World : World Car Awards Kategori World Car Design Of The Year.

Sejak diperkenalkan hingga sekarang, Suzuki Jimny telah terjual lebih dari 500.000 unit di seluruh dunia, seperti negara Eropa, Jepang, India, dan Asean.

