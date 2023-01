Chery Tiggo 7 Pro Produksi 2022 Dapat Diskon Rp 10 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Chery Sales Indonesia menghadirkan program promo pembelian mobil SUV Tiggo 7 Pro buatan 2022.

Promo tersebut berupa potongan harga Rp 10 juta.

“VIN (Vehicle Indentification Number) 2022 sudah tidak banyak lagi. Untuk produksi 2022, sama seperti lainnya, ada diskon,” kata Vice President PT Chery Indonesia Harry Kamora dalam peresmian dealer mobil Chery di Cibubur hari ini, Kamis, 12 Januari 2023.

Dia menjelaskan diskon pembelian mobil sebesar Rp 10 juta itu khusus untuk mobil SUV Tiggo 7 Pro. Sedangkan Chery Tiggo 8 Pro 2022 sudah ludes terjual.

Harry tidak menjelaskan detail seberapa banyak unit Tiggo 7 Pro 2022 yang akan mendapatkan diskon.

Harga mobil SUV Tiggo 7 Pro per Januari 2023 dibanderol Rp 369,5 juta untuk tipe Comfort, sedangkan varian Luxury sekitar Rp 399,5 juta.

Adapun model Tiggo 7 Pro Premium dibanderol Rp 430,5 juta dan varian tertinggi Premium + Two Tone dihargai Rp 435,5 juta on the road Jakarta.

Baca: Harga Chery Tiggo 7 Pro dan Tiggo 8 Pro Mepet Kijang Innova Zenix

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.