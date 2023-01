Suzuki Grand Vitara Meluncur di IIMS 2023?

TEMPO.CO, Jakarta - Suzuki Indonesia merilis teaser sebuah mobil baru yang akan diluncurkan pada 16 Februari 2023, tepatnya di pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS). Dari gambar siluet yang diunggah di akun Instagram @suzuki_id, model tersebut kemungkinan besar adalah Grand Vitara.

Grand Vitara merupakan SUV yang bermain di kelas medium, bersaing dengan Honda HR-V dkk.

"Rising if the legend! Out legend will be coming away with the excellent revival! Stay tuned 16.02.23," begitu tulis Suzuki Indonesia.

Grand Vitara saat ini sudah dipasarkan di India. Model ini merupakan hasil kolaborasi dengan Toyota Urban Cruise Hyryder.

Di sana, Grand Vitara ditawarkan dengan dua pilihan mesin, yakni bensin dan hybrid. Pertama adalah mesin bensin 1.500cc yang dibekali dengan teknologi Mild Hybrid berdaya 103 hp dan torsi 117 Nm.

Kedua adalah mesin TNGA milik Toyota berkubikasi 1.500 cc dengan daya 92 hp dan torsi 122 Nm, dikombinasikan dengan motor listrik berdaya 79 hp dan torsi 141 Nm.

Nah, menarik disimak kemunculan model yang pernah berjaya di pasar SUV Indonesia pada era 1990-2000an.

Model ini akan menjadi penantang serius Hyundai Creta dkk di pasar SUV mid Tanah Air.

