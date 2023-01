Harga Gesits Tidak Naik Menjelang Insentif Motor Listrik 7 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menjanjikan insentif motor listrik sebesar Rp 7 juta mulai awal Februari 2023. Meski begitu harga Gesits tidak mengalami kenaikan memasuki 2023.

Perusahaan pemegang merek motor listrik Gesits, PT WIMA (PT WIKA Industri Manufaktur), menyatakan tidak akan menaikkan harga motor listriknya.

Menurut WIMA, insentif kendaraan listrik bukan pertimbangan perusahaan untuk mengerek harga motor listrik Gesits.

"Harga itu mengikuti harga material atau komponen yang tiap tahunnya selalu naik, namun tidak signifikan," ujar Koordinator Human Capital, Legal, dan Sekretaris Perusahaan PT WIMA Utama Abu Thoriq kepada Tempo hari ini, Selasa, 31 Januari 2023.

Harga Gesits G1 dibanderol sekitar Rp 28 juta on the road (OTR) DKI Jakarta. Menurut Utama, harga tersebut bertahan dari tahun lalu dan belum ada perubahan per Januari 2023.

"Jika ada insentif motor listrik, tentunya harga Gesits akan turun dari harga yang sekarang," tutur Utama.

Harga Gesits setelah insentif motor listrik bisa menjadi sekitar Rp 21 juta.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengatakan insentif kendaraan listrik sedang difinalisasi agarbsia diterbitkan pada awal Februari 2023.

"Sekitar Rp 7 juta untuk (insentif) motor listrik baru dan nanti diumumkan semua, akan diprioritaskan untuk rakyat yang sederhana," kata Luhut Pandjaitan, pekan lalu.

Gesits Dukung Insentif Kendaraan Listrik

PT WIMA mendukung pemberlakuan insentif motor listrik. Namun hingga saat ini, WIMA belum mendapatkan kesempatan untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah.

"Sampai saat ini, direksi kami pun belum diajak duduk bareng untuk bahas ini (insentif) dengan kementerian," ucap Utama.

Gesits meyakini bahwa pemberian insentif kendaraan listrik bisa meningkatkan minat masyarakat membeli kendaraan listrik sehingga penjualan bakal meningkat.

"Dengan begitu juga akan meningkatkan penjualan Gesits," ujar Utama.

