Harga BBM SPBU BP Naik per 1 Februari 2023, BP 90 Jadi Rp 13.860

TEMPO.CO, Jakarta - BP Indonesia mengubah harga BBM di SPBU per hari ini, Rabu, 1 Februari 2023.

Mulai Februari 2023 harga BBM naik di SPBU BP, kecuali jenis diesel.

"Harga bahan bakar BP dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan fluktuasi harga minyak mentah dunia," tulis BP dalam situs resminya.

Produk BBM BP 90 dengan RON (Research Octane Number) setara Pertalite kini dibanderol Rp 13.860 per liter, dari sebelumnya Rp 12.940 per liter.

Kemudian harga BBM BP 92 setara Pertamax naik dari Rp 13.030 menjadi Rp 13.950 per liter.

BBM BP 95 naik harga dari Rp 13.500 menjadi Rp 14.490 per liter. BBM jenis ini hanya tersedia di SPBU BP-AKR di Jawa Timur.

Adapun BBM di SPBU BP Ultimate dijual Rp 14.620 per liter per 1 Februari 2023, dari semula Rp 13.810.

Sementara itu, harga BBM jenis BP Diesel turun harga menjadi menjadi 16.260, dari semula Rp 16.310 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM BP per 1 Februari 2023:

Jabodetabek

BP 90: Rp 13.860 per liter

BP 92: Rp 13.950 per liter

BP Ultimate: Rp 14.620 per liter

BP Diesel: Rp 16.260 per liter

Jawa Timur

BP 92: Rp 13.950 per liter

BP 95: Rp 14.490 per liter

BP Diesel: Rp 16.260 per liter.

