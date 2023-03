Menjelang Mudik Lebaran, PO SAN Luncurkan 10 Bus Baru Mercedes-Benz OH 1526

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Otobus Siliwangi Antar Busa (PO SAN) meluncurkan 10 unit bus baru Mercedes-Benz OH 1526. Bus baru ini dihadirkan sebagai bentuk perayaan HUT ke-33 PO SAN, sekaligus untuk menyediakan armada menjelang mudik Lebaran 2023.

“Kami bersyukur, di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan, PO SAN dapat terus mewujudkan komitmennya sebagai perusahaan otobus yang terus menjawab kebutuhan masyarakat akan angkutan darat yang aman dan nyaman,” kata Direktur Utama PO SAN, Kurnia Lesani Adnan dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Rabu, 15 Maret 2023.

Sepuluh bus baru ini akan melayani rute Dumai-Solo (Lintas Timur Sumatra-full Tol Trans Jawa), di kelas AC bisnis. Dalam pengadaan sasis bus ini, PO SAN bekerja sama dengan PT Citrakarya Pranata (CKP) Bandung, yang merupakan perusahaan jasa dibidang penjualan dan purna jual kendaraan Mercedes Benz, termasuk sasis dan truk.

President Director PT CKP Agustinus Hariyadi mengklaim bahwa bus Mercedes-Benz OH 1526 ini memiliki daya tahan terbaik di kelas Mercedes-Benz, perawatan yang ekonomis, serta konsumsi Solar yang irit. Bus ini dibekali mesin yang menghasilkan tenaga 260 HP di 2.200 rpm dan torsi 950 Nm di 1.200-1600 rpm.

Bus Mercedes-Benz OH 1526 menggunakan sasis tipe ladder frame dan kaki-kakinya dilengkapi per daun di keempat rodanya. Per ini sudah disesuaikan dengan menambahkan stabilizer dan shock absorber, sehingga bus tetap stabil saat menikung.

“Untuk mendukung primanya bus terbaru milik PO SAN ini, begitu selesai dari karoseri, CKP langsung melakukan Pre Delivery Inspection, atau pemeriksaan kendaraan sebelum diserahkan ke PO SAN,” ujar Agustinus.

Dalam pengoperasian bus ini, PO SAN bekerja sama dengan karoseri Adi Putro, Malang dan Laksana, Semarang. Sistem pendingin menggunakan SongZ, sistem telematika dari TransTrack.ID, bangku AMG, dan pihak pembiayaan Bank Syariah Indonesia.

