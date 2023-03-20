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Daftar Harga Mobil Toyota di Auto2000 per Maret 2023

Reporter

Editor

Wawan Priyanto

Mobil Toyota All New Agya dipamerkan dalam acara Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di JCC, Jakarta, 11 Maret 2023. Mobil LCGC All New Toyota Agya mulai Rp 167,9 juta sampai Rp 191,4 juta.. TEMPO/Fajar Januarta
Mobil Toyota All New Agya dipamerkan dalam acara Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2023 di JCC, Jakarta, 11 Maret 2023. Mobil LCGC All New Toyota Agya mulai Rp 167,9 juta sampai Rp 191,4 juta.. TEMPO/Fajar Januarta

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Ramadan dan Lebaran 2023, Auto2000 merilis daftar harga terbaru mobil Toyota di bulan Maret ini. Konsumen bisa melihat daftar harga tersebut jika berminat membeli mobil baru untuk mendukung mobilitasnya, khususnya menjelang arus mudik Lebaran 2023.

Harga yang dirilis ini terdiri dari dua kategori, yakni reguler dan juga spot order. Harga tersebut sudah termasuk model-model terbaru Toyota seperti All New Agya generasi kedua yang belum lama diluncurkan dan diumumkan harganya.

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Auto2000 juga menghadirkan promo pembelian Veloz, Avanza, Rush, dan Raize denga skema pembayaran kredit melalui ACC dan TAF. Promo tersebut berupa DP rendah mulai dari 10 persen, gratis asuransi 2 tahun, special low rate DP 20 persen dan free admin, New Package DP 25 persen dan free admin, serta gratis 1 tahun asuransi.

Selain itu, ada juga Special Package All New Agya dengan low DP 15 persen dan gratis biaya administrasi untuk unit All New Agya.

Berikut daftar harga mobil Toyota di Auto2000 per 10 Maret 2023, on the road (OTR) Jakarta, Bekasi, Banten B (Pelat Nomor B):

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All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color): Rp 355.200.000
All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color): Rp 356.700.000
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color): Rp 368.400.000
All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color): Rp 369.900.000
Corolla Altis 1.8 V A/T (Non Premium Color): Rp 538.900.000
Corolla Altis 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color): Rp 593.300.000
Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color): Rp 540.900.000
Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T (Premium Color): Rp 543.800.000
Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T  (Premium Color): Rp 564.900.000
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color): Rp 602.100.000
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T  (Non Premium Color) (Dual Tone): Rp 605.600.000
Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T  (Premium Color) (Dual Tone): Rp 607.100.000
Camry 2.5 V A/T (Non Premium Color): Rp 771.300.000
Camry 2.5 V A/T (Premium Color): Rp 774.400.000
Camry 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color): Rp 909.400.000
Camry 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color): Rp 912.400.000
Agya 1.2 G M/T STD: Rp 159.700.000
Agya 1.2 G M/T GR SPORT: Rp 165.500.000
Agya 1.2 G A/T GR SPORT: Rp 181.500.000
Agya 1.2 G M/T: Rp 175.400.000
Agya 1.2 G CVT: Rp 191.400.000
Agya 1.2 GR M/T (One Tone): Rp 237.500.000
Agya 1.2 GR M/T (Two Tone): Rp 240.000.000
Agya 1.2 GR CVT (One Tone): Rp 253.500.000
Agya 1.2 GR CVT (Two Tone): Rp 256.000.000
Yaris 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags: Rp 321.850.000
Yaris 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags: Rp 327.250.000
Calya 1.2 E MT STD: Rp 162.200.000
Calya 1.2 E MT: Rp 165.100.000
Calya 1.2 G MT: Rp 170.700.000
Calya 1.2 G AT: Rp 184.900.000
Avanza 1.3 E M/T: Rp 233.100.000
Avanza 1.3 E CVT: Rp 247.800.000
Avanza 1.5 G M/T: Rp 255.800.000
Avanza 1.5 G CVT: Rp 270.500.000
Veloz 1.5 M/T (Non Premium Color): Rp 286.700.000
Veloz 1.5 M/T (Premium Color): Rp 288.200.000
Veloz 1.5 CVT (Non Premium Color): Rp 302.400.000
Veloz 1.5 CVT (Premium Color): Rp 303.900.000
Veloz 1.5 Q CVT (Non Premium Color): Rp 309.800.000
Veloz 1.5 Q CVT (Premium Color): Rp 311.300.000
Veloz 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color): Rp 331.800.000
Veloz 1.5 Q CVT TSS (Premium Color): Rp 333.300.000
Innova Zenix 2.0 G CVT: Rp 419.000.000
Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package: Rp 421.692.000
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color): Rp 422.000.000
Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color): Rp 424.692.000
Innova Zenix 2.0 V CVT: Rp 467.000.000
Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package: Rp 469.692.000
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color): Rp 470.000.000
Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color): Rp 472.692.000
Innova Zenix 2.0 G HV CVT: Rp 458.000.000
Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color): Rp 461.000.000
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT: Rp 532.000.000
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT: Rp 522.150.000
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package: Rp 535.777.000
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color): Rp 535.000.000
Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color): Rp 525.150.000
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package: Rp 538.777.000
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS: Rp 611.000.000
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS: Rp 601.150.000
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package: Rp 614.777.000
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color): Rp 614.000.000
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color): Rp 617.777.000
Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color): Rp 604.150.000
Voxy 2.0 A/T (Premium Color): Rp 595.700.000
Vellfire 2.5 G A/T (Non Premium Color): Rp 1.399.800.000
Alphard 2.5 G A/T (Non Premium Color): Rp 1.385.000.000
Alphard 2.5 G A/T (Premium Color): Rp 1.388.100.000
Raize 1.2 G CVT ONE TONE: Rp 247.900.000
Raize 1.0T G M/T ONE TONE: Rp 252.500.000
Raize 1.0T G CVT ONE TONE: Rp 267.500.000
Raize 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE: Rp 281.400.000
Raize 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE: Rp 284.000.000
Raize 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE: Rp 305.700.000
Rush 1.5 G M/T: Rp 280.200.000
Rush 1.5 G A/T: Rp 291.000.000
Rush 1.5 S M/T GR SPORT: Rp 292.900.000
Rush 1.5 S A/T GR SPORT: Rp 303.600.000
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T: Rp 607.900.000
Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T: Rp 626.650.000
Hilux Single Cabin 2.0 M/T: Rp 277.200.000
Hilux Single Cabin 2.4 DSL M/T: Rp 298.200.000
Hilux Single Cabin 2.4 DSL 4x4 M/T: Rp 401.100.000
Hilux Double Cabin 2.4 E (4X4) DSL M/T: Rp 438.200.000
Hilux Double Cabin 2.4 G (4X4) DSL M/T: Rp 471.200.000
Hilux Double Cabib 2.4 G (4X4) DSL M/T: Rp 471.200.000
Hilux Double Cabin 2.4 V (4x4) DSL A/T: Rp 520.800.000
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color): Rp 2.453.500.000
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color): Rp 2.456.500.000
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color): Rp 2.453.500.000
Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color): Rp 2.456.500.000
Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color): Rp 2.512.700.000
Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color): Rp 2.515.700.000
Hi Ace Commuter M/T: Rp 551.200.000
Hi Ace Premio 2.8 M/T: Rp 636.900.000
All New Vios 1.5 E M/T: Rp 314.900.000
Corolla Altis 1.8 V A/T (Premium Color): Rp 541.900.000
Corolla Altis 1.8L HYBRID A/T (Premium Color): Rp 596.300.000
Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color): Rp 561.900.000
Agya 1.2 G A/T STD: Rp 173.300.000
Agya 1.2 E M/T: Rp 167.900.000
Yaris 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags: Rp 309.650.000
Yaris 1.5 G CVT 3 Airbags: Rp 297.350.000
Avanza 1.5 G CVT TSS: Rp 296.500.000
Kijang Innova 2.0 G M/T BSN: Rp 371.000.000
Kijang Innova 2.4 G A/T DSL: Rp 419.400.000
Kijang Innova 2.4 G M/T DSL: Rp 398.500.000
Vellfire 2.5 G A/T (Premium Color): Rp 1.402.900.000
Alphard 2.5 X A/T: Rp 1.229.400.000
Alphard 3.5 Q A/T: Rp 1.661.700.000
Raize 1.2 G M/T ONE TONE: Rp 233.000.000
Raize 1.0T G M/T TWO TONE: Rp 255.100.000
Raize 1.0T G CVT TWO TONE: Rp 270.100.000
Raize 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE: Rp 303.100.000
Fortuner 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT: Rp 590.350.000
Fortuner 2.4 G 4X2 M/T DSL: Rp 550.300.000
Fortuner 2.4 G 4X2 A/T DSL: Rp 568.000.000
Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T: Rp 717.050.000
Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T (TWO TONE): Rp 722.050.000
Voxy 2.0 A/T (Non Premium Color): Rp 592.700.000
C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color): Rp 601.000.000
C-HR 1.8 HV A/T  (Premium Color): Rp 602.500.000
Toyota Supra 3.0L A/T: Rp 2.188.400.000
Hilux Double Cabin 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T: Rp 447.000.000
Hilux 2.8 GR-S DOUBLE CABIN 4x4 A/T: Rp 764.900.000
Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color): Rp 2.512.700.000
Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color): Rp 2.515.700.000
GR 86 2.4L A/T: Rp 973.400.000
GR 86 2.4L A/T: Rp 973.400.000
GR 86 2.4L M/T: Rp 956.900.000
GR 86 2.4L M/T: Rp 956.900.000
GR 86 2.4L A/T (Special Edition): Rp 1.008.400.000
BZ4X: Rp 1.190.000.000
Dyna 115 ST 4X2 5M/T: Rp 377.300.000
Dyna 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T: Rp 461.000.000
Dyna 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO): Rp 465.000.000
Agya 1.2 G M/T STD LUX: Rp 170.950.000
Agya 1.2 G M/T GR SPORT LUX: Rp 176.750.000
Agya 1.2 G A/T GR SPORT LUX: Rp 192.750.000
Calya 1.2 E MT STD LUX: Rp 174.203.000
Calya 1.2 E MT LUX: Rp 177.103.000
Calya 1.2 G MT LUX: Rp 182.703.000
Calya 1.2 G AT LUX: Rp 196.903.000
Avanza 1.3 E M/T LUX: Rp 245.028.000
Avanza 1.3 E CVT LUX: Rp 259.728.000
Avanza 1.5 G M/T LUX: Rp 267.728.000
Avanza 1.5 G CVT LUX: Rp 282.428.000
Avanza 1.5 G CVT TSS LUX: Rp 308.428.000
Veloz 1.5 M/T LUX (Non Premium Color): Rp 297.992.000
Veloz 1.5 M/T LUX (Premium Color): Rp 299.492.000
Veloz 1.5 CVT LUX (Non Premium Color): Rp 313.692.000
Veloz 1.5 CVT LUX (Premium Color): Rp 315.192.000
Veloz 1.5 Q CVT LUX (Non Premium Color): Rp 321.092.000
Veloz 1.5 Q CVT LUX (Premium Color): Rp 322.592.000
Veloz 1.5 Q CVT TSS  LUX (Non Premium Color): Rp 343.092.000
Veloz 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color): Rp 344.592.000
Voxy 2.0 A/T LUX (Premium Color): Rp 598.500.000
Vellfire 2.5 G A/T LUX: Rp 1.402.600.000
Alphard 2.5 G A/T LUX (Non Premium Color): Rp 1.387.800.000
Alphard 2.5 G A/T LUX (Premium Color): Rp 1.390.900.000
Innova Zenix 2.0 G CVT Lux: Rp 421.692.000
Innova Zenix 2.0 G CVT Lux (Premium Color): Rp 424.692.000
Innova Zenix 2.0 V CVT Lux: Rp 469.692.000
Innova Zenix 2.0 V CVT Lux (Premium Color): Rp 472.692.000
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Lux: Rp 535.777.000
Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Lux (Premium Color): Rp 538.777.000
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Lux: Rp 614.777.000
Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Lux (Premium Color): Rp 617.777.000
Raize 1.2 G CVT ONE TONE LUX: Rp 259.646.000
Raize 1.0T G M/T ONE TONE LUX: Rp 264.246.000
Raize 1.0T G CVT ONE TONE LUX: Rp 279.246.000
Raize 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE LUX: Rp 293.146.000
Raize 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE LUX: Rp 295.746.000
Raize 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE LUX: Rp 317.446.000
Rush 1.5 G M/T LUX: Rp 291.189.000
Rush 1.5 G A/T LUX: Rp 301.989.000
Rush 1.5 S M/T LUX GR SPORT: Rp 303.889.000
Rush 1.5 S A/T LUX GR SPORT: Rp 314.589.000
Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T  LUX: Rp 611.693.000
Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T  LUX: Rp 630.443.000
Agya 1.2 G A/T STD LUX: Rp 184.550.000
Vellfire 2.5 G A/T LUX: Rp 1.405.700.000
Alphard 2.5 X A/T LUX: Rp 1.232.200.000
Raize 1.2 G M/T ONE TONE LUX: Rp 244.746.000
Raize 1.0T G M/T TWO TONE LUX: Rp 266.846.000
Raize 1.0T G CVT TWO TONE LUX: Rp 281.846.000
Raize 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE LUX: Rp 314.846.000
Fortuner 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT: Rp 594.143.000
Fortuner 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX: Rp 554.093.000
Fortuner 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX: Rp 571.793.000
Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T  LUX: Rp 720.843.000
Voxy 2.0 A/T LUX (Non Premium Color): Rp 595.500.000

Pilihan Editor: All New Toyota Agya Siap Mudik Lebaran, Ini Skema Kredit Auto2000

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