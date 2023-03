Daftar Harga Mobil Toyota di Auto2000 per Maret 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang Ramadan dan Lebaran 2023, Auto2000 merilis daftar harga terbaru mobil Toyota di bulan Maret ini. Konsumen bisa melihat daftar harga tersebut jika berminat membeli mobil baru untuk mendukung mobilitasnya, khususnya menjelang arus mudik Lebaran 2023.

Harga yang dirilis ini terdiri dari dua kategori, yakni reguler dan juga spot order. Harga tersebut sudah termasuk model-model terbaru Toyota seperti All New Agya generasi kedua yang belum lama diluncurkan dan diumumkan harganya.

Auto2000 juga menghadirkan promo pembelian Veloz, Avanza, Rush, dan Raize denga skema pembayaran kredit melalui ACC dan TAF. Promo tersebut berupa DP rendah mulai dari 10 persen, gratis asuransi 2 tahun, special low rate DP 20 persen dan free admin, New Package DP 25 persen dan free admin, serta gratis 1 tahun asuransi.

Selain itu, ada juga Special Package All New Agya dengan low DP 15 persen dan gratis biaya administrasi untuk unit All New Agya.

Berikut daftar harga mobil Toyota di Auto2000 per 10 Maret 2023, on the road (OTR) Jakarta, Bekasi, Banten B (Pelat Nomor B):

All New Vios 1.5 G CVT (Non Premium Color): Rp 355.200.000

All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color): Rp 356.700.000

All New Vios 1.5 G TSS CVT (Non Premium Color): Rp 368.400.000

All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color): Rp 369.900.000

Corolla Altis 1.8 V A/T (Non Premium Color): Rp 538.900.000

Corolla Altis 1.8L HYBRID A/T (Non Premium Color): Rp 593.300.000

Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color): Rp 540.900.000

Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T (Premium Color): Rp 543.800.000

Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T (Premium Color): Rp 564.900.000

Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color): Rp 602.100.000

Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T (Non Premium Color) (Dual Tone): Rp 605.600.000

Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) (Dual Tone): Rp 607.100.000

Camry 2.5 V A/T (Non Premium Color): Rp 771.300.000

Camry 2.5 V A/T (Premium Color): Rp 774.400.000

Camry 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color): Rp 909.400.000

Camry 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color): Rp 912.400.000

Agya 1.2 G M/T STD: Rp 159.700.000

Agya 1.2 G M/T GR SPORT: Rp 165.500.000

Agya 1.2 G A/T GR SPORT: Rp 181.500.000

Agya 1.2 G M/T: Rp 175.400.000

Agya 1.2 G CVT: Rp 191.400.000

Agya 1.2 GR M/T (One Tone): Rp 237.500.000

Agya 1.2 GR M/T (Two Tone): Rp 240.000.000

Agya 1.2 GR CVT (One Tone): Rp 253.500.000

Agya 1.2 GR CVT (Two Tone): Rp 256.000.000

Yaris 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags: Rp 321.850.000

Yaris 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags: Rp 327.250.000

Calya 1.2 E MT STD: Rp 162.200.000

Calya 1.2 E MT: Rp 165.100.000

Calya 1.2 G MT: Rp 170.700.000

Calya 1.2 G AT: Rp 184.900.000

Avanza 1.3 E M/T: Rp 233.100.000

Avanza 1.3 E CVT: Rp 247.800.000

Avanza 1.5 G M/T: Rp 255.800.000

Avanza 1.5 G CVT: Rp 270.500.000

Veloz 1.5 M/T (Non Premium Color): Rp 286.700.000

Veloz 1.5 M/T (Premium Color): Rp 288.200.000

Veloz 1.5 CVT (Non Premium Color): Rp 302.400.000

Veloz 1.5 CVT (Premium Color): Rp 303.900.000

Veloz 1.5 Q CVT (Non Premium Color): Rp 309.800.000

Veloz 1.5 Q CVT (Premium Color): Rp 311.300.000

Veloz 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color): Rp 331.800.000

Veloz 1.5 Q CVT TSS (Premium Color): Rp 333.300.000

Innova Zenix 2.0 G CVT: Rp 419.000.000

Innova Zenix 2.0 G CVT Compact Package: Rp 421.692.000

Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color): Rp 422.000.000

Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color): Rp 424.692.000

Innova Zenix 2.0 V CVT: Rp 467.000.000

Innova Zenix 2.0 V CVT Compact Package: Rp 469.692.000

Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color): Rp 470.000.000

Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color): Rp 472.692.000

Innova Zenix 2.0 G HV CVT: Rp 458.000.000

Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color): Rp 461.000.000

Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT: Rp 532.000.000

Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT: Rp 522.150.000

Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package: Rp 535.777.000

Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color): Rp 535.000.000

Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT (Premium Color): Rp 525.150.000

Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Crossover Package: Rp 538.777.000

Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS: Rp 611.000.000

Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS: Rp 601.150.000

Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Crossover Package: Rp 614.777.000

Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color): Rp 614.000.000

Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color): Rp 617.777.000

Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT TSS (Premium Color): Rp 604.150.000

Voxy 2.0 A/T (Premium Color): Rp 595.700.000

Vellfire 2.5 G A/T (Non Premium Color): Rp 1.399.800.000

Alphard 2.5 G A/T (Non Premium Color): Rp 1.385.000.000

Alphard 2.5 G A/T (Premium Color): Rp 1.388.100.000

Raize 1.2 G CVT ONE TONE: Rp 247.900.000

Raize 1.0T G M/T ONE TONE: Rp 252.500.000

Raize 1.0T G CVT ONE TONE: Rp 267.500.000

Raize 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE: Rp 281.400.000

Raize 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE: Rp 284.000.000

Raize 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE: Rp 305.700.000

Rush 1.5 G M/T: Rp 280.200.000

Rush 1.5 G A/T: Rp 291.000.000

Rush 1.5 S M/T GR SPORT: Rp 292.900.000

Rush 1.5 S A/T GR SPORT: Rp 303.600.000

Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T: Rp 607.900.000

Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T: Rp 626.650.000

Hilux Single Cabin 2.0 M/T: Rp 277.200.000

Hilux Single Cabin 2.4 DSL M/T: Rp 298.200.000

Hilux Single Cabin 2.4 DSL 4x4 M/T: Rp 401.100.000

Hilux Double Cabin 2.4 E (4X4) DSL M/T: Rp 438.200.000

Hilux Double Cabin 2.4 G (4X4) DSL M/T: Rp 471.200.000

Hilux Double Cabib 2.4 G (4X4) DSL M/T: Rp 471.200.000

Hilux Double Cabin 2.4 V (4x4) DSL A/T: Rp 520.800.000

Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color): Rp 2.453.500.000

Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color): Rp 2.456.500.000

Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color): Rp 2.453.500.000

Land Cruiser 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color): Rp 2.456.500.000

Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color): Rp 2.512.700.000

Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color): Rp 2.515.700.000

Hi Ace Commuter M/T: Rp 551.200.000

Hi Ace Premio 2.8 M/T: Rp 636.900.000

All New Vios 1.5 E M/T: Rp 314.900.000

Corolla Altis 1.8 V A/T (Premium Color): Rp 541.900.000

Corolla Altis 1.8L HYBRID A/T (Premium Color): Rp 596.300.000

Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color): Rp 561.900.000

Agya 1.2 G A/T STD: Rp 173.300.000

Agya 1.2 E M/T: Rp 167.900.000

Yaris 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags: Rp 309.650.000

Yaris 1.5 G CVT 3 Airbags: Rp 297.350.000

Avanza 1.5 G CVT TSS: Rp 296.500.000

Kijang Innova 2.0 G M/T BSN: Rp 371.000.000

Kijang Innova 2.4 G A/T DSL: Rp 419.400.000

Kijang Innova 2.4 G M/T DSL: Rp 398.500.000

Vellfire 2.5 G A/T (Premium Color): Rp 1.402.900.000

Alphard 2.5 X A/T: Rp 1.229.400.000

Alphard 3.5 Q A/T: Rp 1.661.700.000

Raize 1.2 G M/T ONE TONE: Rp 233.000.000

Raize 1.0T G M/T TWO TONE: Rp 255.100.000

Raize 1.0T G CVT TWO TONE: Rp 270.100.000

Raize 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE: Rp 303.100.000

Fortuner 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN GR SPORT: Rp 590.350.000

Fortuner 2.4 G 4X2 M/T DSL: Rp 550.300.000

Fortuner 2.4 G 4X2 A/T DSL: Rp 568.000.000

Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T: Rp 717.050.000

Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T (TWO TONE): Rp 722.050.000

Voxy 2.0 A/T (Non Premium Color): Rp 592.700.000

C-HR 1.8 HV A/T (Non Premium Color): Rp 601.000.000

C-HR 1.8 HV A/T (Premium Color): Rp 602.500.000

Toyota Supra 3.0L A/T: Rp 2.188.400.000

Hilux Double Cabin 2.4 E-RTS (4X4) DSL M/T: Rp 447.000.000

Hilux 2.8 GR-S DOUBLE CABIN 4x4 A/T: Rp 764.900.000

Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color): Rp 2.512.700.000

Land Cruiser 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color): Rp 2.515.700.000

GR 86 2.4L A/T: Rp 973.400.000

GR 86 2.4L A/T: Rp 973.400.000

GR 86 2.4L M/T: Rp 956.900.000

GR 86 2.4L M/T: Rp 956.900.000

GR 86 2.4L A/T (Special Edition): Rp 1.008.400.000

BZ4X: Rp 1.190.000.000

Dyna 115 ST 4X2 5M/T: Rp 377.300.000

Dyna 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T: Rp 461.000.000

Dyna 136 HT HI-GEAR 4X2 6M/T (PTO): Rp 465.000.000

Agya 1.2 G M/T STD LUX: Rp 170.950.000

Agya 1.2 G M/T GR SPORT LUX: Rp 176.750.000

Agya 1.2 G A/T GR SPORT LUX: Rp 192.750.000

Calya 1.2 E MT STD LUX: Rp 174.203.000

Calya 1.2 E MT LUX: Rp 177.103.000

Calya 1.2 G MT LUX: Rp 182.703.000

Calya 1.2 G AT LUX: Rp 196.903.000

Avanza 1.3 E M/T LUX: Rp 245.028.000

Avanza 1.3 E CVT LUX: Rp 259.728.000

Avanza 1.5 G M/T LUX: Rp 267.728.000

Avanza 1.5 G CVT LUX: Rp 282.428.000

Avanza 1.5 G CVT TSS LUX: Rp 308.428.000

Veloz 1.5 M/T LUX (Non Premium Color): Rp 297.992.000

Veloz 1.5 M/T LUX (Premium Color): Rp 299.492.000

Veloz 1.5 CVT LUX (Non Premium Color): Rp 313.692.000

Veloz 1.5 CVT LUX (Premium Color): Rp 315.192.000

Veloz 1.5 Q CVT LUX (Non Premium Color): Rp 321.092.000

Veloz 1.5 Q CVT LUX (Premium Color): Rp 322.592.000

Veloz 1.5 Q CVT TSS LUX (Non Premium Color): Rp 343.092.000

Veloz 1.5 Q CVT TSS LUX (Premium Color): Rp 344.592.000

Voxy 2.0 A/T LUX (Premium Color): Rp 598.500.000

Vellfire 2.5 G A/T LUX: Rp 1.402.600.000

Alphard 2.5 G A/T LUX (Non Premium Color): Rp 1.387.800.000

Alphard 2.5 G A/T LUX (Premium Color): Rp 1.390.900.000

Innova Zenix 2.0 G CVT Lux: Rp 421.692.000

Innova Zenix 2.0 G CVT Lux (Premium Color): Rp 424.692.000

Innova Zenix 2.0 V CVT Lux: Rp 469.692.000

Innova Zenix 2.0 V CVT Lux (Premium Color): Rp 472.692.000

Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Lux: Rp 535.777.000

Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT Lux (Premium Color): Rp 538.777.000

Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Lux: Rp 614.777.000

Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT TSS Lux (Premium Color): Rp 617.777.000

Raize 1.2 G CVT ONE TONE LUX: Rp 259.646.000

Raize 1.0T G M/T ONE TONE LUX: Rp 264.246.000

Raize 1.0T G CVT ONE TONE LUX: Rp 279.246.000

Raize 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE LUX: Rp 293.146.000

Raize 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE LUX: Rp 295.746.000

Raize 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE LUX: Rp 317.446.000

Rush 1.5 G M/T LUX: Rp 291.189.000

Rush 1.5 G A/T LUX: Rp 301.989.000

Rush 1.5 S M/T LUX GR SPORT: Rp 303.889.000

Rush 1.5 S A/T LUX GR SPORT: Rp 314.589.000

Fortuner 2.8 VRZ 4x2 A/T LUX: Rp 611.693.000

Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T LUX: Rp 630.443.000

Agya 1.2 G A/T STD LUX: Rp 184.550.000

Vellfire 2.5 G A/T LUX: Rp 1.405.700.000

Alphard 2.5 X A/T LUX: Rp 1.232.200.000

Raize 1.2 G M/T ONE TONE LUX: Rp 244.746.000

Raize 1.0T G M/T TWO TONE LUX: Rp 266.846.000

Raize 1.0T G CVT TWO TONE LUX: Rp 281.846.000

Raize 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE LUX: Rp 314.846.000

Fortuner 2.7 SRZ 4X2 A/T BSN LUX GR SPORT: Rp 594.143.000

Fortuner 2.4 G 4X2 M/T DSL LUX: Rp 554.093.000

Fortuner 2.4 G 4X2 A/T DSL LUX: Rp 571.793.000

Fortuner 2.8 VRZ GR-S 4x4 A/T LUX: Rp 720.843.000

Voxy 2.0 A/T LUX (Non Premium Color): Rp 595.500.000

