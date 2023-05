GIIAS 2023: Ada 30 Merek Mobil dan 14 Merek Motor yang Tampil

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran otomotf GIIAS The Series 2023 akan dimulai dengan GIIAS di BSD-CITY, Tangerang, pada 10-20 Agustus 2023. Tahun ini akan menjadi pameran gaikindo ke-30 sejak pertama kali dinisiasi pada 1986.

Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi mengungkap bahwa tahun ini GIIAS menjadi tonggak sejarah bagi asosiasi.

"Gaikindo akan terus menampilkan masa dean industri otomotif lewat penyelenggaraan GIIAS," kata Nangoi hari ini, Rabu, 24 Mei 2023.

GIIAS 2023 diikuti lebih dari 30 merek, mulai Agen Pemegang Merek (APM) kendaraan penumpang, yakni; Audi, BMW, Chery, Citroen, Daihatsu, DFSK, Haval, Honda, Hyundai, KIA, Lexus, Mazda, Mercedez-Bens, MG, MINI, Mitsubishi Motors, Neta, Nissan, Ora, Porsche, Subaru, Suzuki, Tank, Toyota, Vw, dan Wuling.

Ada pula APM kendaraan komersial Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, Toyota Komersial, dan UD Trucks.

Tiga merek karoseri juga hadir pada GIIAS 2023, seperti Adiputro, Laksana, dan Tentrem.

"Antusiasme peserta sangat luar biasa. Kami optimistis pameran tahun ini akan menjadi GIIAS dengan jumlah merek terbanyak." kata Ketua III sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo Rizwan Alamsjah.

Dia menjelaskan pameran otomotif GIIAS 2023 akan memberikan edukasi dan stimulasi langsung tentang teknologi dan inovasi kendaraan masa depan untuk para pengunjung. GIIAS menyiapkan test drive dan test ride yang akan tampil beda.

Selama GIIAS 2023, pengunjung pameran otomotif itu akan membuktikan secara langsung kekuatan kendaraan listrik lewat New Experience Test Drive.

Astra Financial pun akan kembali hadir sebagai platinum sponsor GlIAS 2023 bersama FIFGROUP, Astra Credit Company, Toyota Astra Financial, Asuransi Astra, Astra Life, Astra Pay, dan MauCash, MOXA, serta SEVA.

GIlAS 2023 juga mendapatkan dukungan Powered by Pertamina, Mobbi sebagai Official Trade in Partner seta sponsor lainnya GT Radial, JKIND, Protera, AHM, dan Superchallenge.

