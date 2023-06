26 Unit Suzuki Grand Vitara Diserahkan ke Konsumen Pertama

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menyerahkan 26 unit perdana Suzuki Grand Vitara kepada konsumen, Sabtu, 3 Juni 2023.

Seremonial penyerahan unit perdana yang dilakukan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat ini diwakilkan oleh 26 konsumen yang berasal dari wilayah Jabodetabek. Hal ini sekaligus menandai awal distribusi unit kepada konsumen di seluruh Indonesia.

Matsushita Ryohei selaku 4W Sales & Marketing Director Suzuki Indonesia menyampaikan hari ini merupakan momen yang luar biasa bagi Suzuki di Indonesia, karena kita semua dapat menyaksikan dan bahkan melaksanakan penyerahan Grand Vitara secara perdana kepada konsumen.

Seremoni penyerahan unit perdana Suzuki Grand Vitara di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 3 Juni 2023. TEMPO/Erwan Hartawan

"Produk ini sudah ditunggu-tunggu sejak kemunculan pertamanya. Kami berterima kasih kepada para pelanggan kami yang telah setia menantikan unit Grand Vitara hingga dapat diterima mulai hari ini. Kami berharap para pelanggan kami merasa puas, senang dan bangga setelah menggunakan Grand Vitara. Tidak lupa kami akan mendampingi para pelanggan untuk selalu merawat kendaraannya agar selalu optimal ketika digunakan,” kata dia.

Suzuki menyiapkan 26 unit Grand Vitara tipe GX sesuai dengan perwakilan konsumen perdana yang hadir dalam acara tersebut. Sebagai bentuk terima kasih kepada konsumen, SIS turut memberikan souvenir eksklusif kepada para perwakilan konsumen perdana yang dapat menjadi nilai tersendiri bagi kebanggaan mereka.

Bersamaan dengan terlaksananya seremoni penyerahan unit perdana tersebut, seluruh dealer Suzuki di Indonesia juga telah siap mendistribusikan Grand Vitara kepada konsumen yang sebelumnya telah memesan.

Selain itu, SIS juga telah memastikan ketersediaan stok Grand Vitara juga telah terpenuhi di seluruh jaringan dealer Suzuki di Indonesia guna memenuhi rasa penasaran publik maupun calon konsumen yang ingin melihat dan mencoba Grand Vitara secara langsung melalui layanan test drive.

Sebagai informasi, SUV ini pertama kali diperkenalkan pada ajang IIMS 2023 pada Februari lalu. Mobil ini dibekali dengan mesin 1.500cc berkode K15C Dual Jet dan penyematan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS).

Tersedia dalam tujuh pilihan warna dengan pilihan tipe yaitu GL dan GX, Suzuki Grand Vitara kini dapat dibanderol dengan harga (On The Road DKI Jakarta) Rp 359.400.000 untuk tipe GL, Rp 384.400.000 untuk tipe GX Single Tone, dan Rp 387.400.000 untuk tipe GX Two Tone.

