Inden Suzuki Jimny 3 Pintu Tak Lagi Bertahun-tahun, Paling Lama 4 Bulan

TEMPO.CO, Jakarta - 4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Harold Donnel mengungkapkan bahwa waktu tunggu pemesanan atau inden Suzuki Jimny 3 pintu tak lagi mencapai tahunan. Dia mengatakan inden paling lama hanya empat bulan.

"Sampai saat ini untuk Jimny 3 pintu indennya di beberapa warna itu satu bulan sampai satu setengah bulan, bergantung pengurusan BBNKB di wilayah setempat," kata Harold saat ditemui di Cikeas, Kabupaten Bogor pada hari ini, Kamis, 1 Februari 2024.

"Tapi di beberapa warna seperti kinetic yellow atau jungle green itu memang level permintaan masih lumayan tinggi jadi estimasi 3 sampai 4 bulan," ujarnya melanjutkan.

Seperti diketahui, sebelumnya inden Jimny 3 pintu ini memakan waktu hingga bertahun-tahun. Hal ini disebabkan permintaan yang tinggi, sementara kuota unit yang tersedia per bulannya hanya 50 unit.

Saat ini, Suzuki masih menjual Jimny 3 pintu dalam dua pilihan transmisi, yakni Manual Transmission (MT) dan Automatic Transmission (MT), dengan dua warna single tone dan two tone.

Berikut daftar harga Jimny 3 pintu on the road (OTR) DKI Jakarta.

- Suzuki Jimny MT (Single Tone): Rp 443,9 juta

- Suzuki Jimny MT (Two Tone): Rp 446,9 juta

- Suzuki Jimny AT (Single Tone): Rp 457,5 juta

- Suzuki Jimny AT (Two Tone): Rp 460,5 juta

