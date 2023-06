All New Xenia dan Rocky Kena Recall, Begini Respons Daihatsu

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Motor Daihatsu (ADM) beberapa waktu lalu melaporkan bahwa model All New Xenia dan Rocky terkena recall. Itu terjadi karena dua mobil tersebut memiliki masalah pada fitur keselamatan air bag-nya.

Airbag seharusnya dapat mengembang ketika terjadi benturan pada bagian sisi depan saat berkendara, sehingga keamanan dan keselamatan pengendara dan penumpang depan tetap terjaga. Namun fitur itu tak dapat berfungsi pada model Rocky dan All New Xenia.

Terhitung, ada 1.095 unit model All New Xenia produksi 15 Desember 2022 yang ditarik kembali. Sedangkan model Rocky yang kena recall hanya sebanyak 115 unit. itu dibenarkan langsung oleh Marketing Director dan Corporate Planning and Communication ADM Sri Agung Handayani.

“Ini kan jumlahnya relatif tidak terlalu banyak, tetapi karena terkait dengan keamanan kami sangat serius. Jadi kita menelepon konsumen secara langsung dari call center satu persatu. Responsnya sejauh ini lebih mudah,” kata dia dalam acara peluncuran New Terios.

“Terima kasih juga kepada teman-teman media yang telah membantu edukasi kepada konsumen, tidak seperti beberapa tahun yang lalu, saat recall langsung panik. Kalau sekarang ya oke biarkan kita yang membooking sendiri,” tambah dia.

Lebih lanjut Agung menjelaskan bahwa saat ini sudah ada unit All New Xenia dan Daihatsu Rocky yang masuk bengkel setelah mendapatkan telepon. Akan tetapi, ada juga konsumen yang datang sendiri, karena mengetahui informasi dari berita.

“Target kita sih karena ada yang sub-urban, dan ada yang fleet dipakai di offsite kita, kurang lebih sampai Desember. Tetapi kami berharap kepada pelanggan agar secepatnya bisa datang,” tutup Agung.

