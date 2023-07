Mercedes-Benz Gelar Star Luxury Experience, Bisa Jajal Mercedes-EQ

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) menggelar acara Star Luxury Experience di diler PT Cakrawala Automotif Rabhasa (PT CAR), Bintaro. Acara yang menampilkan lini mobil listrik Mercedes-EQ terbaru ini berlangsung sejak 10 hingga 16 Juli 2023.

"Star Luxury Experience mencerminkan masa depan Mercedes-Benz, di mana layanan pelanggan menjadi semakin efisien berkat dukungan teknologi terkini, dan kendaraan full electric kami juga sudah hadir untuk dirasakan secara langsung oleh para pelanggan," kata President Director PT MBDI Choi Duk Jun dalam siaran pers yang diterima Tempo.

Selama acara ini, pengunjung berkesempatan berkeliling sekaligus melihat fasilitas PT CAR-Bintaro yang memiliki luas lahan 4.000 meter persegi dan luas showroom 922 meter persegi di lantai satu dan 807 meter persegi di lantai dua. Luas bengkelnya mencapai 2.291 meter persegi.

Pelanggan juga berkesampatan melakukan test drive untuk merasakan sensasi mengemudi lini kendaraan listrik Mercedes-EQ secara langsung. Setidaknya ada tiga model yang bisa dijajal konsumen, yakni EQS, EQE, dan EQB.

PT CAR-Bintaro merupakan diler resmi Mercedes-Benz pertama di Jabodetabek yang menerapkan konsep MAR2020. Ini merupakan konsep ritel terintegrasi yang menanggapi kebutuhan individual setiap konsumen dan memenuhinya di lingkungan para konsumen.

Sekedar informasi tambahan, MAR2020 adalah singkatan Bahasa Jerman dari 'Markenauftritt Retail' yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah 'Penampilan Merek Retail'.

Mercedes-Benz MAR2020 menerapkan beberapa konsep, yakni personal assistance, single customer experience for sales and customer services, seamless and flexible processe, using space flexibly, dan digitisation.

