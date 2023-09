Range Rover PHEV Meluncur di Indonesia, Harga Tembus Rp 5,2 Miliar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The New Range Rover Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) resmi meluncur di pasar otomotif Indonesia pada hari ini, Kamis, 7 September 2023. SUV elektrifikasi ini hadir dalam dua varian, yakni Range Rover PHEV SE dan Range Rover Autobiography Long Wheel Base (LWB).

President Director of PT JLM Auto Indonesia Gerry Kertowidjojo mengatakan, pihaknya sejak Agustus 2021 melakukan inovasi dengan menawarkan kendaraan terbaik bagi pelanggan Range Rover, termasuk dengan menghadirkan kendaraan elektrifikasi yang mewah.

“Hari ini PT JLM Auto Indonesia meluncurkan kendaraan PHEV terbaru kami, yaitu Range Rover PHEV, yang akan menghadirkan pengalaman berkendara yang mewah dan ramah lingkungan bagi pelanggan Indonesia,” kata Gerry di Range Rover Boutique, Plaza Indonesia, Jakarta.

Secara tampilan, kedua varian tersebut memiliki desain yang sama dengan model Range Rover lainnya. Namun untuk interior, Range Rover Autobiography punya fitur yang lebih mewah.

Konsumen akan mendapatkan fitur tambahan seperti konsol tengah pada baris kedua yang sudah touchscreen, dan audio sistem yang lebih baik dari versi standar. Sementara, untuk keduanya sama-sama dibekali Perforated Semi-Aniline leather seats, yang dilengkapi dengan layar head unit full digital 13,1 inci dan MID 13.7 inci.

Beralih ke jantung pacu, mobil ini dibekali dengan mesin bensin 3.000 cc turbocharged 6 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 440 Ps atau 382 Tk. Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi otomatis 8 percepatan dengan sistem penggerak All Wheel Drive (AWD).

Range Rover PHEV juga dibekali dengan motor listrik tambahan berkapasitas 160 kW yang mampu menghasilkan jarak tempuh hingga 113 Km hanya dengan motor listriknya saja. Bahkan jika pihak Range Rover mengklaim konsumsi bensin dapat menembus 0,8 liter per 100 km.

Terakhir untuk harga, Range Rover PHEV SE dibanderol mulai Rp 5,2 miliar (off the road), dan Range Rover Autobiography LWB dijual Rp 5,7 miliar (off the road).

