Honda Perkenalkan Skuter Listrik Motocompacto e-Scooter, Simak Spesifikasinya

TEMPO.CO, Jakarta - Honda memperkenalkan versi terbaru dari skuter motocompact, yakni Honda Motocompacto e-Scooter di Amerika Serikat pada awal Oktober 2023. Kendaraan ini terbilang praktis karena punya desain yang ramping, ultra-compact karena bisa dilipat, serta rendah emisi.

Desain Motocompacto e-Scooter terinspirasi dari Honda Motocompo yang diluncurkan pada awal 1980-an. Skuter listrik terbaru ini dikembangkan oleh para insinyur Honda di Ohio dan California.

"Motocompacto merupakan salah satu keunikan Honda dalam hal strategi elektrifikasi kami untuk mendukung tujuan netralitas karbon. Kendaraan ini merupakan sebuah aspek yang menyenangkan, inovatif, dan tak terduga," kata Vice President R&D Business Unit American Honda Motor Co., Inc., Jane Nakagawa dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Rabu, 4 Oktober 2023.

Honda Motocompacto e-Scooter. (Honda)

Bicara spesifikasi, Motocompacto e-Scooter memiliki dimensi panjang 38,1 inci, tinggi 35 inci, lebar 17,2 inci, tinggi tempat duduk 24,5 inci, dan berat sekitar 18 kilogram. Saat dalam posisi terlipat, panjang skuter listrik ini menjadi 29,2 inci, tinggi 21,1 inci, serta lebar menjadi 3,7 inci.

Skuter listrik ini dibekali baterai berkapasitas 6,8 Ah dan memiliki waktu pengisian daya selama 3,5 jam dengan daya 110 Volt. Motocompacto e-Scooter bisa melaju dengan kecepatan maksimal 24 km per jam dan jarak tempuhnya sejauh 19 kilometer.

Honda Motocompacto e-Scooter dibekali jok, pijakan kaki, speedometer digital, pengukur pengisi daya. Dalam kondisi dilipat, skuter listrik ini bisa dibawa saat di dalam pesawat.

"Kendaraan ini menggunakan rangka dan roda alumunium yang diberi perlakuan panas yang kuat, lampu depan dan belakang LED, reflektor samping, dan lingkaran kunci baja yang dilas pada penyangga yang kompatibel dengan sebagian besar kunci sepeda," kata Project Lead and Design Engineering Unit Leader Honda Development and Manufacturing of America, Nick Ziraldo.

