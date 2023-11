Honda Buka Dealer Mobil Bekas di Jakarta, Catat Lokasinya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) membuka dealer mobil bekas melalui Honda Mugen Used Car pada hari ini, Senin, 20 November 2023. Dealer ini merupakan bagian dari dealer Honda Mugen Puri yang merupakan dealer resmi Honda Certified Used Car keempat.

"Dengan perluasan jaringan dealer Honda Mugen Used Car semakin mudah untuk dijangkau konsumen di Jakarta dan sekitarnya sebagai dealer mobil bekas Honda yang bersertifikasi," kata Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM Yusak Billy dalam siaran pers yang diterima Tempo.

Honda Mugen Used Car berlokasi di Jalan Lingkar Luar Barat No. 5, RT 5 RW 1, Puri Kembangan, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Dealer ini menjual mobil bekas Honda yang sudah tersertifikasi Honda Certified Used Car.

Honda Certified Used Car merupakan sertifikasi yang secara resmi diberikan Honda untuk mobil bekas Honda dengan pemakaian di bawah lima tahun, odometer di bawah 100.000 km, dan telah melalui pemeriksaan kualitas secara menyeluruh serta direkondisi menggunakan suku cadang asli Honda. Seluruh pemeriksaan dan perbaikan dilakukan oleh teknisi Honda.

Konsumen juga akan mendapatkan perpanjangan garansi selama satu tahun atau 20.000 km. Konsumen juga bisa dilakukan melalui trade-in atau tukar tambah, dengan menjual mobil bekasnya ke dealer Honda Certified Used Car dan membeli mobil baru di dealer resmi Honda.

