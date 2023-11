Mobil Konsep Honda Prelude Mejeng di Los Angeles Auto Show 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Honda memamerkan mobil konsep Prelude Concept dalam ajang Los Angeles Auto Show 2023. Prelude Concept ini hadir dengan powertrain hybrid-listrik yang diklaim lebih ramah lingkungan.

Mobil konsep ini pertama kali diperkenalkan dalam ajang Japan Mobility Show pada bulan Oktober 2023. Prelude Concept mengadopsi nama dari Honda Prelude yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1978 di Jepang.

“Kami menampilkan Prelude Concept yang menunjukan strategi produk elektrifikasi kami, di mana mobil ini tampil dengan desain sporty dan performa dinamis,” kata Vice President Auto Planning and Strategy American Honda Motor Co., Inc, Gary Robinson dalam siaran pers yang diterima Tempo hari ini, Selasa, 21 November 2023.

Honda memamerkan mobil konsep Prelude dalam ajang Los Angeles Auto Show 2023. (Honda)

Di Amerika sendiri, Prelude telah dijual hingga generasi kelima sejak 2021. Mobil ini sekaligus menjadi SUV pertama Honda yang ditenagai powertrain full electric.

Honda sendiri memiliki visi untuk menjadikan produk kendaraan baterai-listrik dan sel bahan bakar mewakili 100 persen penjualan kendaraan barunya pada tahun 2040. Saat ini, 25 persen dari total penjualan mobil Honda disumbang dari model hibrida.

Sebagai bagian dari strategi elektrifikasinya, mulai tahun depan, Honda akan memulai penjualan untuk model Honda Prologue. Di tahun 2025, Honda juga berencana merilis model kendaraan listrik ukuran menengah hingga besar dan akan mulai dijual.

