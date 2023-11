Mazda Indonesia Beri Penyegaran untuk Mazda2 Hatcback dan CX-5

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Eurokars Motor Indonesia (PT EMI) selaku Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Mazda memberikan penyegaran untuk model Mazda2 Hatcback dan Mazda CX-5.

"Kami memberikan improvmen pada akhi tahun untuk CX-5 dan Mazda2 Hatcback. Terdapat beberapa ubahan dari bagian interior dan eksterior," kata Kenny Wala, selaku Product Planning Manager PT Eurokars Motor Indonesia di Jakarta, Rabu, 29 November 2023.

Mazda2 Hatchback mendapat ubahan seperti New Front Grille and Signature Wing, New Front Bumper Design, New 16- inch Alloy Wheel Design, dan Red Accent on Rear Bumper yang diklaim dapat memperkuat sisi sporty dari Mazda2 Hatchback.

Keseluruhan pembaruan tersebut semakin lengkap dengan pilihan warna baru yaitu Aero Gray Metallic dan Air Stream Blue Metallic.

Pada bagian interior dan aspek keselamatan juga ditingkatkan dengan hadirnya Leather+Cloth Seat, Autodimming Interior Mirror, Curtain dan Side Airbags, Smart City Brake Support (Forward & Reverse), Lane Departure Warning System (LDWS), serta Driver Attention Alert (DAA).

Sementara itu, dua varian C-X5 yang mendapatkan penyegaran adalah ELITE 2WD dan KURO AWD.

Varian ELITE 2WD menghadirkan Side Cladding yang kini sewarna dengan bodi, New 19-inch Wheel Design, dan pilihan warna Platinum Quarts Metallic.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Sedangkan varian KURO AWD dilengkapi dengan Gloss Black Mesh Front Grille, Gloss Black Side Cladding, dan Black 19-inch Wheels yang menonjolkan sisi sporty, sejalan dengan teknologi i-ACTIV AWD yang disematkan pada varian ini.

Untuk meningkatkan kenyamanan berkendara pada Mazda CX-5 dilengkapi dengan Ventilated Front Seat, 10.25-inch Mazda Connect Display, dan USB Type-C Connectivity.

Pembaruan ini membuat harga CX-5 kini dibanderol Rp 628.800.000 untuk varian Elite dan Rp 668.800.000 untuk varian Kuro. Sedangan Mazda2 dijual Rp 367.700.00 untuk OTR Jakarta.

Pilihan Editor: Mazda Indonesia Buka Suara Soal CX-8 yang Setop Produksi di Jepang

Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di membership.tempo.co/komunitas pilih grup GoOto