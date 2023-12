Penjualan Mobil Suzuki di GIIAS Bandung 2023 Lampaui Target

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menginformasikan data penjualan mobil mereka selama gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS Bandung 2023. Bekerja sama dengan dealer Nusantara Jaya Sentosa (NJS), Suzuki mampu menorehkan catatan positif dalam hal penjualan.

Suzuki mengklaim bahwa penjualan mobil mereka mencapai 170 persen dari target yang ditentukan. Sebanyak 42 persen disumbang oleh varian hibryd, yakni New XL7 Hybrid, Grand Vitara, dan All New Ertiga Hybrid.

XL7 menjadi model terlaris Suzuki di pameran GIIAS Bandung 2023, di mana mobil ini berkontribusi 29 persen dari total penjualan. Lalu diikuti oleh New Carry yang berkontribusi 24 persen, dan S-Presso 18 persen.

“Bandung dan Jawa Barat memang memiliki potensi besar untuk industri otomotif. Terbukti dari hasil penjualan yang melebihi target, serta kesempatan New XL7 Hybrid milik Suzuki meraih penghargaan sebagai mobil penumpang favorit di kategori MPV,” kata Asst to Dept. Head 4W Sales PT SIS Randy Murdoko.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa sesuai visi dengan visi Suzuki, pihaknya akan terus berinovasi menghadirkan kendaraan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

“Tentunya dengan kualitas yang terjamin, serta kelengkapan fitur dan teknologi, karena kenyamanan dan keamanan pelanggan setia kami menjadi prioritas utama,” tambah Randy Murdoko.

Larisnya produk Suzuki di Bandung diklaim karena beberapa faktor, salah satunya medan jalanan. PT SIS menilai bahwa Kota Bandung dikelilingi pengguna dengan kekayaan medan jalan yang beragarm.

“Pencapaian ini tentunya menjadi motivasi Suzuki untuk menghadirkan produk berkualitas, program penjualan menguntungkan, serta fasilitas dan pelayanan terbaik untuk kepuasan pengalaman pelanggan setia dan calon pelanggan kami.,” tutup Randy.

