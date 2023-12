Kawasaki Buka Playground Offroad Get Out and Play di Bogor

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) menggelar Grand Opening Playground Offroad Get Out and Play pada Sabtu, 2 November 2023 di Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

“Sebagai pioneer di kelas offroad 4 tak, KMI juga mencoba untuk menggalakan aktivitas offroad agar motorcycle enthusiast dan terutama bagi Kawasaki Lovers dapat berpartisipasi serta menyalurkan hobinya di dunia offroad untuk bermain bersama di playground terbaru kami,” kata Michael C. Tanadhi selaku Head Sales & Promotion PT KMI.

Mengingat banyaknya antusias dalam dunia offroad, KMI mengklaim segera menyediakan fasilitas yang bisa digunakan untuk menjajal tanah merah gundukan buatan tersebut.

Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Diva Ismayana pembalap andalan Kawasaki dari Denpasar Bali untuk kategori motocross yang juga akan menjajal langsung trek playground offroad Get Out and Play Kawasaki.

Dengan luas kurang lebih 3.000 meter, kawasan playground ini juga berpotensi akan ada berbagai macam UMKM yang siap berjualan di sekitar lokasi playground. Melihat adanya peluang dalam kegiatan ini, KMI juga memberikan kesempatan bagi masyarakat sekitar lokasi playground untuk berjualan.

Playground offroad Get Out and Play akan dibuka bagi pengguna motor Kawasaki.

"KMI berharap dengan adanya fasilitas tersebut dapat menunjang minat dan bakat generasi muda terutama bagi Kawasaki Lovers pecinta offroad," jelas Michael.

