Kawasaki Serahkan KLX110 ke Konsumen, Laku 100 Unit

TEMPO.CO, Jakarta - PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) melakukan serah terima terima batch I konsumen KLX110 di Playground Offroad Get Out and Play, Kabupaten Bogor, Sabtu, 2 Desember 2023. Secara simbolis, konsumen mendapatkan sertifikat penyerahan unit KLX110 dari KMI.

Dept. Head Sales & Promotion, Michael C. Tanadhi menyebut pihaknya berhasil menjual 50 unit KLX 110 di Jakarta. "Kami awalnya buka 40 tapi karena ada yang inden lagi tambah 10 jadi tambah 50, itu Jakarta," ucap dia di Kabupaten Bogor, 2 Desember 2023.

Lebih lanjut jika dijumlahkan secara keseluruhan, Kawasaki telah mendapatkan pesanan 100 unit.

"Jika ditambah secara nasional totalnya ada 100 unit," ujar Michael.

Michael kemudian mengatakan saat ini KLX110 masih menerima pemesanan secara inden. Namun untuk kloter selanjutnya akan mendapatkan model 2024.

"Kloter berikutnya akan hadir pada 2024. Rencananya baru April mendatang," Michael menjelaskan.

Sebelumnya, Kawasaki merils motor berukuran kecil yakni KLX 110R dan KLX 110R L pada Juni 2023.

Motor trail kecil yang satu ini memang di desain untuk anak-anak, namun bukan untuk dipakai di jalan umum, melainkan untuk latihan offroad.

Kawasaki KLX110R dan KLX110R-L memiliki kesamaan dari segi spesifikasi mesin. Mesinnya dibekali konfigurasi 112 cc, 4-tak, SOHC, 2-katup, karburator yang dapat menghasilkan tenaga 7,3 PS di 7.500 rpm dan torsi 8 Nm di 4.000 rpm.

Pada rangka dari KLX 110R dan KLX 110R-L juga masih sama, yakni rangka backbone dengan suspensi 30 mm teleskopik di depan dan single shockbreaker di belakang.

Sementara di bagian wheel travel sedikit berbeda. Pada varian KLX110R dibekali travel depan dan belakang sepanjang 110 mm. Sedangkan KLX 110R-L dibekali travel depan 140 mm dan travel belakang 132 mm.

Kawasaki KLX110R dijual dengan harga Rp 27,8 juta, lalu KLX110R L Rp 27,9 juta, keduanya OTR Jadetabekser.

