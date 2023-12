Honda Klaim Konsumsi BBM Accord Hybrid Mencapai 25,6 Km per Liter

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan mobil hybrid kedua di Indonesia, yakni All New Accord RS e:HEV. Dibekali mesin bensin dan motor listrik, Honda mengklaim konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sedan hibrida ini mencapai 25,6 km per liter.

"Satu liter bisa 25,6 kilometer atau 92 gram CO2 per kilometer, itu pengujian kami. Tapi actual sama seperti CR-V hybrid itu sama dengan Brio, tapi fakta di lapngan saya pernah bawa ke Bali itu 25,6 km per liter," kata Sales & Marketing and After Sales Director PT HPM Yusak Billy saat ditemui di Jakarta, Kamis, 6 Desember 2023.

Billy mengatakan bahwa hasil konsumsi bahan bakar itu merupakan hasil pengujian internal. Menurutnya, angka tersebut bisa saja lebih tinggi ketika diuji coba di jalan.

"Actual-nya kami belum coba, di lapangan jauh, ya. Harusnya bisa lebih irit," ucapnya.

Untuk diketahui, Accord hybrid ini mengusung mesin i-VTEC 2.0 liter empat silinder Atkinson cycle DOHC yang menghasilkan tenaga 145 PS dan torsi 335 Nm. Mesin tersebut dikawinkan dengan teknologi hybrid e:HEV dengan motor penggerak listrik yang menghasilkan tenaga 184 PS dan torsi 335 Nm. Tenaga gabungannya sebesar 207 PS.

Powertrain tersebut menggunakan transmisi Electric Continuously Variable Transmission (E-CVT). Terdapat fitur EV Switch dengan tiga mode berbeda, yakni Auto, EV, dan Charge.

Soal harga, All New Honda Accord RS e:HEV dijual dengan banderol Rp 959,9 juta on the road (OTR) DKI Jakarta. Pemesanan sedan hybrid ini sudah bisa dilakukan dan pengiriman unit akan dilakukan pada Januari 2024.

