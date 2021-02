Audi e-tron GT, Mobil Listrik Sedan Mengaspal 9 Februari Harga Rp 1,4 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Sedan Audi e-tron GT akan dirilis secara virtual pada 9 Februari 2021 nanti. Mobil istrik lini diproduksi bersama Porsche Taycan dan akan memiliki motor listrik di setiap as rodanya.

Audi hampir menunjukkan mobil itu secara penuh berkat teaser gambar berbagai prototipe yang disamarkan. Teaser itu terlihat seperti iklan Audi pada umumkan dengan empat ring logi khas Audi.

“Penayangan perdana pada 09.02.2021. Ide untuk memulai masa depan. The New Fully Electric Audi e-tron GT,” tulis Audi dalam gambar yang beredar seperti dikutip Motor dari One hari ini, Senin, 1 Februari 2021.

Mengutip Car and Driver, 28 Januari 2021, mobil listrik Audi terabru ini ditunggu kehadirannya oleh publik. Dengan penggerak semua roda, mobil ini mampu mengeluarkan tenaga 582 Hp.

Audi mengatakan mobil listrik e-tron GT standar akan mencapai 60 mph dalam waktu sekitar 3,5 detik. Sedangkan model RS yang lebih bertenaga akan jauh lebih cepat.

Model RS tersebut emiliki performa tinggi hingga 637 Hp.

Adapun model Audi e-tron GT standar memiliki perkiraan jarak tempuh 249 mil pada siklus uji di Eropa. Namun, model RS kabarnya tidak akan dirilis pada 9 Februari, tapi akhir 2021.

“Versi produksi akan terlihat mirip dengan mobil konsep yang gambarnya sudah beredar,” kata Kepala Desain Audi, Marc Lichte.

Menurut Lichte, interior mobil listrik sedan Audi e-tron GT sekitar 95 persen sama dengan beberapa model mobil Audi yang sudah dirilis.

“Kita akan melihat tampilan yang sama seperti di dalam A8 dan A7."

Audi e-tron GT 2021 diperkirakan dibanderol seharga mulai dari 100 ribu dolar AS (sekitar Rp 1,4 miliar), dan mulai dijual di Amerika dalam beberapa bulan ke depan.



CAR AND DRIVER | MOTOR ONE