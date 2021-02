Disebut Akan Memproduksi Mobil Listrik Apple, Saham Kia Meroket

TEMPO.CO, Seoul - Saham Kia Corp Korea Selatan melonjak ke level tertinggi dalam dua dekade terakhir setelah media lokal melaporkan produsen mobil itu akan menandatangani kesepakatan senilai 4 triliun won (setara Rp 50,2 triliun dengan kurs saat ini 1 won = Rp 12,57) dengan Apple Inc untuk membangun kendaraan listrik.



Saham Kia, afiliasi dari Hyundai Motor Co, melonjak sebanyak 14,5 persen ke level tertinggi sejak 1997 pada 102.000 won pada Rabu, 3 Februari 2021.



Lonjakan ini terjadi setelah media online Korea Selatan, DongA.com, melaporkan bahwa Apple akan menginvestasikan US$ 3,6 miliar (Rp 49,1 triliun) di Kia saat mereka berkolaborasi untuk memproduksi kendaraan listrik Apple.



Produksinya disebut akan dilakukan di pabrik Kia di Georgia, tanpa mengutip sumber apa pun. Laporan itu mengatakan kesepakatan Kia-Apple akan ditandatangani pada 17 Februari.



Apple akan memproduksi 100.000 kendaraan setiap tahun pada tahun 2024 di pabrik Kia, kata laporan itu seperti dikutip dari Reuters, 3 Februari 2021. Laporan itu juga menyebut kapasitas produksi akan ditingkatkan menjadi 400.000 unit pada tahap selanjutnya.

Apple dan Hyundai menolak berkomentar saat dihubungi oleh Reuters.



Saham Kia melonjak hampir 20 persen pada 20 Januari setelah sebuah laporan media mengatakan induknya, Hyundai Motor Group, telah memutuskan Kia akan bertanggung jawab atas usulan kerja sama dengan Apple pada mobil listrik.



Kia pada saat itu mengatakan sedang meninjau kerja sama pada mobil listrik tanpa sopir (mobil otonom) dengan beberapa perusahaan asing, tanpa menyebutkan laporan yang menghubungkannya dengan Apple.



Reuters melaporkan pekan lalu bahwa Hyundai Motor Group telah "secara tentatif memutuskan" bahwa mereka ingin Kia bermitra dengan Apple, mengutip orang dalam Hyundai.



Saham Hyundai Motor naik 1,7 persen, sementara afiliasi Hyundai Mobis Co Ltd dan Hyundai Glovis Co Ltd masing-masing naik 3,3 persen dan 6,7 persen, mengungguli kenaikan 0,1 persen di pasar saham KOSPI yang lebih luas di Korea Selatan.