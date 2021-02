Yamaha Gelar Promo Bucin untuk Pembelian Motor Februari

TEMPO.CO, Jakarta- Yamaha menggelar promo menarik untuk beragam varian sepeda motor pada Februari 2021 di sejumlah wilayah.

Chief Yamaha Territory VI Hendra Wijaya mengatakan Yamaha menyuguhkan promo menarik untuk area Lampung, Bangka Belitung, Palembang dan Bengkulu.

“Tentunya ini menjadi kesempatan bagus buat mereka yang ingin mendapatkan motor Yamaha,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang dikutip Jumat, 12 Februari 2021.

Main Dealer PT Lautan Teduh di Lampung menyuguhkan program promo “Bucin (Bulan Cinta)” sepanjang Februari ini. Program ini bagian dari tanda cinta Valentine Day dari Yamaha kepada konsumen untuk pembelian skutik Yamaha Fino 125.

Baca: All New Yamaha Aerox 155 Connected Meluncur, Fitur Bertambah

Konsumen juga bisa melakukan pembelian motor dengan diskon down payment (DP) menjadi Rp 1,8 juta untuk warna terbaru varian Yamaha Fino 125 Premium dan Fino 125 Sporty.

Main Dealer Yamaha PT Lautan Teduh juga menawarkan promo “Bucin” untuk tiga model sepeda motor teranyar, yaitu GEAR 125, All New Yamaha Aerox 155 Connected dan All New Yamaha Nmax 155 Connected/ABS.

Untuk motor matic multiguna GEAR 125 diberikan DP menarik dan hadiah langsung TAB Android (periode 1-28 Februari 2021).

Hadiah langsung yang sama juga bisa diperoleh konsumen yang membeli All New Aerox 155 Connected. Ada juga DP menarik dan free oli Yamalube selama satu tahun (syarat & ketentuan berlaku), juga menjadi bagian dari promo untuk MAXi Sport Scooter itu.

Untuk sepeda motor All New Nmax 155 Connected/ABS disediakan DP cukup bayar Rp 2,3 juta-an dan potongan tenor 3 bulan angsuran.

Main Dealer CV. Sumber Jadi di Bangka dan Belitung menggelar program “Februari Romantis dengan Motor Baru”. Promo ini untuk deretan motor Yamaha yaitu GEAR 125, All New Aerox 155 Connected dan All New Nmax 155 Connected/ ABS, FreeGO 125 dan Mio M3. Ada potongan uang muka dan potongan tenor 3 bulan.