New BMW X3 xDrive30i M Sport Dilengkapi Fitur Canggih Seperti X5

TEMPO.CO, Jakarta - New BMW X3 xDrive M Sport resmi dipasarkan di Indonesia mulai 24 Februari 2021. Model ini diluncurkan bersamaan dengan New BMW X7 xDrive Opulence. Keduanya telah dirakit secara lokal di BMW Production Network 2, Gaya Motor, Jakarta Utara.



BMW X3 sDrive30i ditawarkan dengan harga Rp 1,139 miliar off-the-road (harga on the road DKI Jakarta Rp 1,294 miliar).



Presiden Direktur BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan mengatakan bahwa varian terbaru BMW X3 xDrive30i M Sport hadir dengan desain eksterior dan interior BMW M Sport yang ikonik dan sporty. “Tentunya dengan ragam fitur terbaru,” kata Ramesh dalam keterangan resmi usai peluncuran.



Varian dari generasi ketiga BMW X3 memiliki tampilan baru dan fitur keunggulan yang telah diperkenalkan sebelumnya pada BMW X5 terbaru. BMW X3 xDrive30i M Sport telah dilengkapi dengan eksterior dan interior BMW M Sport, konstruksi BMW EfficientLightweight, wireless Apple CarPlay dan Andriod Auto, Adaptive Suspension terbaru, hingga penyempurnaan pada mesin dan pengalaman berkendara.



Eksterior BMW X3 xDrive30i M Sport hadir dengan bahasa desain khas Sports Activity Vehicle (SAV) dengan DNA Motorsport khas kendaraan BMW M. BMW Icon Adaptive LED dengan selective-beam berbentuk hexagonal dan kidney grille yang lebih tegas menyatu dengan bumper depan M Sport yang sporty dengan highlights pada LED foglamp yang melintang. Di bagian belakang, two-tone bumper dari M Sport exterior package memberikan tampilan yang lebih agresif dengan dua tail-pipe.

Penggunaan kelengkapan “M Sport exterior package” juga semakin jelas dengan hadirnya M Aerodynamics package yang ditandai dengan air-breather berlogo “M” dan velg 20 inci M light alloy wheels Double-spoke style 699 M Bicolour dengan ban lebar berbeda. Karakter Motorsport semakin mencuat melalui kehadiran M Sport brake dengan piringan berkonstruksi ringan serta kaliper besar berwarna biru dengan emblem M designation yang ikonik.

BMW X3 xDrive M Sport rakitan lokal diluncurkan, 24 Februari 2021. (BMW Indonesia)



New BMW X3 juga hadir dengan ruang kabin yang luas melalui penambahan dimensi dibandingkan generasi sebelumnya. X3 terbaru memiliki dimensi yang lebih bongsor dibanding model sebelumnya, yakni bertambah panjang 51 mm, lebar 10 mm, tinggi 15 mm serta wheelbase 54 mm.

BMW X3 xDrive30i M Sport dilengkapi dengan mesin bensin yang menggunakan teknologi BMW TwinPower Turbo untuk menjamin kombinasi terbaik dari performa mesin dan efisiensi bahan bakar khas filosofi BMW EfficientDynamics.



Hadir dengan High Precision Direct Injection, Double-Vanos variable camshaft control dan Valvetronic fully variable valve timing, mesin bensin empat silinder 2,0 liter ini tampilkan keunggulan dalam hal kedinamisan dengan tenaga hingga 252 HP dan torsi 350 Nm, sekaligus tetap mencatat konsumsi bahan bakar 12,1 kilometer per liter dan emisi hingga 173 gram per kilometer.



Tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi Steptronic 8-percepatan yang juga dilengkapi dengan predictive gear shift yang terhubung dengan sistem navigasi kendaraan, memungkinkan perpindahan gigi dengan skenario terbaik.

Teknologi permanen all-wheel drive cerdas BMW xDrive pada New X3 mampu menunjukkan kelebihannya dengan memastikan traksi terbaik di semua permukaan jalan, berkat distribusi torsi pintar, di mana pada akhirnya menghasilkan peningkatan dinamika berkendara dan keamanan.



Sistem cerdas ini menyatu dengan fitur Variable Sport Steering dan Performance Control yang secara otomatis akan memberikan steering feedback terbaik, mendistribusikan tenaga mesin dan fungsi pengereman pada keempat roda dalam kecepatan tinggi untuk memungkinkan manuver khas Sheer Driving Pleasure.



BMW X3 terbaru ini juga dilengkapi dengan fitur canggih seperti Driving Experience Control – Comfort, Sports dan Eco-Pro, serta sistem asistensi Dynamic Stability Control (DSC), Dynamic Traction Control (DTC), hingga Hill Descent Control (HDC) yang terhubung dengan BMW xDrive untuk menjadi sistem keselamatan pasif, membantu pengemudi di kontur jalan menanjak, ataupun manuver di kecepatan tinggi.