Penjualan Mobil FAW Group Februari Naik 379,2 Persen

TEMPO.CO, Changchun - Produsen mobil terkemuka Cina FAW Group Co Ltd menjual 231.881 kendaraan pada Februari, naik 379,2 persen Year on Year (YoY), menurut perusahaan seperti dilansir Kantor Berita Xinhua, 11 Maret 2021.



Dari angka itu, brand premium Hongqi mencatat penjualan sedan sebanyak 13.009 unit, meningkat 246,7 persen dari periode yang sama tahun lalu. Sebanyak 41.690 kendaraan dari anak perusahaan truk FAW Jiefang terjual, naik 215,9 persen.

Perusahaan patungan grup FAW-Volkswagen dan FAW Toyota juga melaporkan pertumbuhan penjualan masing-masing sebesar 444,5 persen dan 654,9 persen.



Didirikan pada tahun 1953 di kota timur laut Changchun, ibu kota provinsi Jilin, FAW Group dipandang sebagai tempat lahir industri otomotif Cina.