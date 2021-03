Masalah Stok Mobil Baru Mitsubishi akibat PPnBM Nol Persen Terjadi di Samarinda

TEMPO.CO, Jakarta - Kekhawatiran terjadi masalah pasokan mobil baru selama relaksasi pajak PPnBM Nol Persen pada Maret-Mei 2021 mulai terjadi.

Distributor resmi Mitsubishi di Samarinda, PT Mahakam Berlian, menyatakan dealer kesulitan memenuhi permintaan pembeli yang meningkat setelah muncul insentif PPnBM.

“Untuk dealer kami, stoknya agak kesulitan karena produksi terbatas," ujar Samjaya Stenlly, Supervisor PT Mahakam Berlian, seperti dikutip dari Bisnis.com hari ini, Jumat, 26 Maret 2021.

Kekhawatiran serupa pernah disampakan Agen Tunggal Pemegang Merek Daihatsu di Indonesia, Astra Daihatsu Motor. Kekurangan pasokan mobil baru akan membuat pembelian secara indent.

Mengenai masalah pasokan mobil Mitsubishi, Samjaya Stenlly menuturkan selalu berkomunikasi dengan pihak Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) Mitsubishi untuk dapat memastikan pesanan konsumen dapat terpenuhi.

"TPM yang mengadakan stok unit. Kalau datang (mobil baru) setelah Mei, berubah lagi harganya," ucapnya.

Menurut Selain itu, selain PPnBM Nol Persen, dealer Mitsubishi di Samarinda juga memberikan diskon promo pembelian mobil.

"Sebisa mungkin (pembeli) pesan (mobil baru Mitsubishi) dari sekarang."

Mitsubishi memiliki dua mobil kapasitas mesin 1.500cc yang mendapat program PPnBM Nol Persen, yaitu, Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross.

Stenlly menuturkan penjualan mobil Mitsubishi Xpander Cross lebih banyak dibandingkan Mitsubishi Xpander. Xpander Cross tergolong baru dan dilengkapi teknologi one stop start engine dan voice control dengan harga on the road Rp 300 juta belum diskon PPnBM.

"Biasanya anak-anak millenial suka sistem teknologi yang sudah oke. Biaya perawatan gratis sampai 3 tahun atau 50.000 km di 284 dealer se-Indonesia," ucapnya mempromosikan insentif PPnBM mobil Mitsubishi Xpander Cross.