General Motors Akan Produksi Pikap Listrik Chevrolet Silverado Akhir 2022

Seorang pria melihat Chevrolet Silverado pickup truck dalam New York International Auto Show 2019 di New York City, Amrika Serikat, 17 April 2019. REUTERS/Brendan McDermid

TEMPO.CO, Jakarta - General Motors Co berencana untuk memulai produksi pikap listrik Chevrolet Silverado akhir tahun depan di pabrik perakitan Detroit-Hamtramck, demikian Reuters melaporkan, Selasa, 6 April 2021.



Sejumlah sumber juga menyebut kendaraan akan dijual pada awal 2023 sebagai model 2024.



Perusahaan menolak mengomentari jadwal produksi untuk Chevrolet Silverado. Pengumumannya bahwa truk akan dibuat di pabrik Michigan, yang dikenal sebagai Factory Zero, membuat saham saham GM melejit ke rekor US$ 62,45.



Wall Street semakin berfokus pada strategi GM untuk meluncurkan kendaraan listrik, karena perlahan-lahan bertujuan untuk mengejar ketertinggalan pemimpin pasar kendaraan listrik Tesla Inc. Baru-baru ini, GMC meluncurkan kendaraan listrik sport listrik Hummer, yang juga akan dibuat di Factory Zero.

Rencana perusahaan merupakan bagian dari peningkatan pengeluaran yang diproyeksikan antara US$ 9 miliar dan US$ 10 miliar tahun ini, termasuk lebih dari US$ 7 miliar untuk kendaraan listrik dan mobil otonom.



GM mengatakan Silverado listrik diharapkan menawarkan pelanggan jangkauan lebih dari 400 mil (setara 643,7 kilometer) dengan muatan penuh. Kabar tentang perusahaan yang mengerjakan truk pikap itu dilaporkan tahun lalu.



Pabrik Detroit-Hamtramck diharapkan dapat membangun berbagai truk listrik ukuran penuh dan kendaraan sport. Model dan detail tambahan akan diumumkan kemudian.



Sebelumnya, General Motors sempat mengatakan truk pikap Hummer listrik dan shuttle EV otomatis, Cruise Origin, akan dibuat di pabrik tersebut.