MINI John Cooper Works GP Inspired Edition Dijual Terbatas

TEMPO.CO, Jakarta - MINI Indonesia resmi meluncurkan MINI John Cooper Works GP Inspired Edition di pameran otomotif Indonesia International Motor Show Hybrid 2021 atau IIMS Hybrid 2021 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, 15 April 2021. Model ini dijual terbatas hanya tujuh unit di Indonesia dengan harga Rp 955 juta (off the road).



JCW GP Inspired Edition merupakan model MINI yang terkenal dengan performa tingginya. Mobil tiga pintu yang masuk ke generasi ketiga ini memiliki mesin dengan daya 231 hp.



Presiden Direktur BMW Group Indonesia, Ramesh Divyanathan, mengatakan bahwa MINI John Cooper Works selalu berada di liga tersendiri dengan kombinasi unik dari sejarah panjang, eksklusivitas, dan kekuatan mesin.



“Terinspirasi oleh gen motorsport MINI dan kesuksesan sportscar legendaris, MINI John Cooper Works GP Inspired Edition adalah penghargaan untuk MINI John Cooper Works GP,” kata Ramesh dalam keterangan resminya.



Head of MINI Asia Kidd Yam, mengklaim bahwa MINI menerima respons yang tinggi untuk John Cooper Works GP saat pertama kali mengenalkannya di Indonesia pada Juli tahun lalu.



“Kami secara khusus mengembangkan MINI John Cooper Works GP Inspired Edition untuk memuaskan para penggemar yang tidak bisa mendapatkan MINI John Cooper Works GP yang diproduksi dalam jumlah sangat terbatas, tetapi tetap ingin memiliki penggalan sejarah dunia motorsport dari MINI yang ikonik,” ujar dia.

Baca juga: MINI John Cooper Works GP 2020 Diluncurkan, Harga Rp 1,5 Miliar



2 Selanjutnya