Toyota Raize Segera Dikirim ke Konsumen

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota Raize resmi dipasarkan di Indonesia mulai 30 April 2021. Raize merupakan Sport Utility Vehicle (SUV) kompak yang ditawarkan dengan harga mulai Rp 219,9 juta hingga Rp 265,9 juta (on the road DKI Jakarta). Harga tersebut sudah termasuk diskon PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) 100 persen yang berlaku hingga Mei 2021.

Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor, Anton Jimmi Suwandy, mengatakan bahwa Raize sudah dikirim ke dealer sejak beberapa hari terakhir. "Seharusnya konsumen yang sudah melakukan pemesanan sejak beberapa waktu lalu segera bisa mendapatkan unitnya," kata Anton dalam konferensi pers secara virtual, Jumat, 30 April 2021.



Raize yang merupakan kembaran Daihatsu Rocky hadir dalam 6 varian yaitu 1.0 Turbo GR Sport CVT TSS, 1.0 Turbo GR Sport CVT, 1.0 Turbo G CVT, 1.0 Turbo G M/T, serta varian 1.2 G CVT dan 1.2 G M/T. Toyota mengklaim masing-masing memiliki daya tarik sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga beragam.



Untuk tipe 1.0T mulai tersedia dan dapat dipesan sejak 30 April 2021, sementara untuk tipe 1.2 akan hadir di semester ke dua tahun ini.

Video kupas tuntas Toyota Raize 1.0T GR Sport TSS:





Toyota Raize mempunyai dimensi kompak dengan panjang 4.030 mm, lebar 1.710 mm, dan tinggi 1.635 mm. Meski begitu, Raize tetap terlihat proporsional berkat wheelbase mencapai 2.525 mm dan ground clearance setinggi 200 mm.



Body Raize memang terlihat mungil sebagai sebuah SUV, namun model ini tetap memperlihatkan sosok yang gagah dan sporty dengan velg besar berukuran 17 inci pada tipe 1.0T. Tipe ini juga dilengkapi dengan Illuminating headlamp, daytime running light (DRL), dan Sequential Turn Lamp, semua menggunakan LED.



Toyota Raize dilengkapi dengan fitur keselamatan yang lengkap seperti 6 Airbags, Pedal Misoperation Control, dan TSS + BSM RCTA. Semua fitur keselamatan ini terdapat pada varian 1.0 Turbo GR Sport CVT TSS. TSS adalah Toyota Safety Sense yang merupakan fitur keselamatan yang biasanya terdapat pada model di segmen premium.



Selain itu, seluruh tipe Toyota Raize sudah dilengkapi fitur keamanan berupa rem dengan Anti-lock Braking System (ABS), Vehicle Stability Control (VSC), Hill Start Assist (HSA), Seatbelt Warning, Rear Parking Sensor, Rear Parking Camera, serta Alarm + Immobilizer.

Berikut ini daftar lengkap harga Toyota Raize per 30 April 2021 (On the Road DKI Jakarta)

RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE 219,900,000

RAIZE 1.0T G M/T TWO TONE 222,200,000

RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE 233,100,000

RAIZE 1.0T G CVT TWO TONE 235,400,000

RAIZE 1.0T GR CVT ONE TONE 244,700,000

RAIZE 1.0T GR CVT TWO TONE 247,000,000

RAIZE 1.0T GR CVT TSS ONE TONE 263,700,000

RAIZE 1.0T GR CVT TSS TWO TONE 265,900,000

