Pakai Mesin 1.0 Turbo, Berapa Konsumsi BBM Toyota Raize?

TEMPO.CO, Jakarta - Toyota Raize untuk pasar Indonesia dibekali dua pilihan mesin, 1.0T dan 1.2 non turbo. Untuk saat ini, model yang tersedia di pasar adalah varian bermesin 1.0T. Sedangkan mesin 1.2 baru tersedia pada semester II tahun ini.



Meski menggunakan mesin berkubikasi kecil, pabrikan mengklaim tenaga yang dihasilkan kedua mobil tidak kalah dengan kubikasi mesin yang lebih besar.



Berdasarkan informasi di laman resmi Auto2000, mesin turbo menjadi senjata ampuh duet maut produk Daihatsu-Toyota ini. Teknologi turbo akan meningkatkan efisiensi bahan bakar, sekaligus penyetaraan performa dengan mesin berkubikasi lebih besar.



Di kancah internasional, hal ini dikenal dengan istilah mesin downsizing. Gagasan mesin turbo mini adalah kubikasi kecil, tetapi memiliki perangkat forced induction berupa turbo charger.



Dengan induksi turbo, maka tenaga instan tambahan akan dihasilkan dan jika dikalkulasi jadi selevel dengan mesin yang kapasitasnya lebih besar. Lantas berapa konsumsi bensin kedua mobil tersebut?

Video first drive Toyota Raize:







Direktur Pemasaran PT TAM Anton Jimmi Suwandy mengatakan bahwa Toyota Raize akan tersedia dalam dua varian nantinya, yakni mesin 1.000 cc turbo dan 1.200 cc.



Namun pihak Toyota cukup yakin kebanyakan konsumen akan memiliih varian mesin turbo. Anton menjelaskan mesin turbo mengonsumsi BBM per 100 km sekitar 5,6 liter.



"Ini untuk kondisinya variasi ya luar kota dalam kota, kombinasi ya. Kalau diconvert itu 13,8-18 kilometer per liter," katanya dalam konferensi pers virtual, Jumat, 30 April 2021.



Pada kesempatan terpisah, Marketing Product Planning & Service Parts Division Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Anjar Rosjadi mengatakan bahwa Rocky telah melalui pengujian di 24 jenis jalan berbeda di fasilitas R&D Daihatsu, hingga dilakukan pengetesan di Jakarta-Surabaya.



"Dari hasil test, 1.0 turbo mencapai 17-18 kilometer per liter. Tester tim internal ADM," kata Anjar.



Adapun Toyota Raize dan Daihatsu Rocky adalah mobil yang diproduksi dengan platform serupa. Kedua mobil ini mengusung strategi yang telah lama dilakukan oleh Toyota dan Daihatsu.



Di Indonesia Toyota Raize 1.000 cc turbo dipasarkan dengan harga mulai dari Rp219,9 juta hingga Rp265,9 juta. Sementara itu Daihatsu Rocky dilego Rp214,2 juta hingga Rp236,1 juta.

BISNIS

Baca juga: Toyota Raize Bakal Punya Fitur Canggih, Apa Saja?