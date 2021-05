Lebaran Kurang 1 Hari, Lihat Daftar Mobil Bekas Harga Rp 100 Juta-an

TEMPO.CO, Jakarta - Informasi mengenai mobil bekas dengan harga Rp 100 juta-an menarik disimak sehari sebelum Lebaran 2021 yang akan jatuh pada Kamis, 13 Mei 2021.

Tunjangan Hari Raya yang sudah mengucur di tengah larangan mudik lebaran bisa menjadi pertimbangan melirik mobil bekas.

Berdasarkan pantauan Bisnis di sejumlah situs web bursa mobil bekas ada beberapa jenis kendaraan dengan harga maksimal Rp 106 juta.

Berikut daftar harga mobil bekas per Mei 2021:

MPV

Toyota Innova 2.0 G Bensin M/T 2009: Rp 105 juta

Suzuki Ertiga 1.4 GL Bensin M/T 2014: Rp 104 juta

Toyota Avanza 1.3 G Bensin M/T 2011: Rp 105 juta

Daihatsu Xenia 1.3 R Attivo Bensin A/T 2016: Rp 107 juta

Nissan Grand Livina 1.8 Bensin A/T 2012: Rp 105 juta

Honda Mobilio 1.5 S Bensin M/T 2014: Rp 107 juta

Wuling Confero S 1.5 Lux Captain Seat M/T 2017: Rp 103,9 juta

SUV

Toyota Rush 1.5 S Bensin A/T 2010: Rp 109 juta

Daihatsu Terios 1.5 TX Bensin M/T 2009: Rp 102 juta

Honda CR-V 2.4 Bensin A/T 2008: Rp 108 juta

Nissan X-Trail 2.5 XT Bensin A/T 2008: Rp 105 juta

Sedan

Honda City 1.5 S A/T 2010: Rp 101 juta

Toyota Vios 1.5 G A/T 2012: Rp 106,5 juta

Honda Accord 2.4 VTi-L A/T 2007: Rp 108 juta.

Membeli mobil bekas tepat satu hari sebelum Lebaran 2021 masuk akal dipertimbangkan apalagi pemerintah memberikan diskon PPnBM untuk mobil baru 1.500 CC dan 2.500 cc hingga Desember 2021.

Baca: PPnBM Nol Persen, Tips Manjur Jual Cepat Mobil Bekas



BISNIS