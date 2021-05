Sistem Autopilot Tesla Terbaru Segera Diperkenalkan

Saham Elon Musk terus bertambah, terutama setelah dia menandatangani pake kompensasi 10 tahun dengan Tesla pada 2018 yang disetujui oleh para pemegang saham. Musk mendapatkan insentif setiap kali Tesla meraih pencapaian baru, yang dia terima tahun ini bernilai sekitar 800 juta dolar AS. REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta - Bos Tesla Elon Musk mengatakan bahwa perusahaannya sedang mengubah perangkat lunak self-driving (sistem autopilot mobil otonom Tesla) untuk menghilangkan masalah pengereman mendadak. Musk juga memberikan sinyal akan merilis versi yang ditingkatkan secara signifikan dalam beberapa bulan ke depan.



Saham Tesla turun 4,4 persen menjadi US$ 589,89 pada Rabu sore, 11 Mei 2021, memperpanjang penurunan setelah regulator keselamatan Amerika Serikat mengatakan telah meluncurkan penyelidikan atas kecelakaan fatal di dekat Fontana, California, yang melibatkan salah satu kendaraan perusahaan itu.



Regulator federal dan negara bagian AS telah meneliti sistem penggerak semi-otomatis Tesla (autopilot) setelah kecelakaan di Texas dan negara bagian lainnya.



Pada bulan Maret, produsen mobil listrik asal Amerika Serikat itu mengatakan kepada regulator California bahwa pihaknya mungkin tidak mencapai teknologi otonom penuh (dikenal dengan Level 5) pada akhir tahun ini.



Tesla saat ini disebut masih menggunakan sistem bantuan mengemudi otonom level-2 yang membutuhkan pengawasan pengemudi.



"Saya pikir kita mungkin satu atau dua bulan lagi dari perangkat lunak beta. Tapi hal ini sulit diprediksi secara akurat," kata Musk dalam tweet pada hari Rabu.



Pada bulan Oktober, Tesla meluncurkan program percontohan teknologi full self driving (FSD) yang telah lama dipuji-puji untuk sejumlah karyawan dan pelanggan, tetapi telah menunda peluncuran yang lebih luas.



Sebelumnya, teknologi ini ditargetkan akan diperkenalkan pada Mei lalu, namun sepertinya diundur hingga Juni atau Juli.



"Kami harus fokus menghilangkan radar dan memastikan keamanan," kata Musk, mengacu pada rencana produsen mobil yang mengandalkan kamera untuk sistemnya.



Ketika ditanya oleh pengguna Twitter apakah sistem baru akan menghilangkan masalah "pengereman mendadak", di mana mobil Tesla terkadang secara tiba-tiba melakukan pengereman sendiri di bawah jembatan layang atau jembatan, dia berkata, "ya."



Langganan ke perangkat lunak untuk sistem tersebut akan ditawarkan ke pelanggan Tesla dalam waktu satu bulan, kata Musk, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Baca juga: Tabrakan Fatal Mobil Listrik Autopilot Tesla Model S, Aturan di AS Diperketat