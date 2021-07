Spesifikasi Ford Mustang Shelby GT500 yang Terbakar di Pondok Pinang

TEMPO.CO, Jakarta - Ford Mustang Shelby GT500 keluaran 1967 terbakar di Jalan Margaguna Raya, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Senin sore, 26 Juli 2021. Mobil ini terbakar diduga akibat mengalami korsleting listrik.

Mobil ini merupakan ikon muscle car Amerika Serikat yang populer lewat film Gone in 60 seconds. Di film itu, Ford Mustang Eleanor 1967 menjadi tunggangan Nicolas Cage yang berperan sebagai Randall "Memphis" Raines.

Ford Mustang Shelby GT500 1967 merupakan model pertama dari jajaran seri Shelby GT 500. Mobil ini didasarkan pada Mustang 1967 dan dilengkapi mesin V8 408 CID berkubikasi 6.600cc.

Ford Mustang Eleanor 1967 asli dari film Gone in 60 Seconds dilelang di Jerman, 22 November 2020. (Chrome Cars via CarsCoops)

Secara performa, mesin tersebut menghasilkan tenaga sebesar 450 dk pada putaran mesin 5.500 rpm. Sedangkan torsi puncaknya sebesar 569 Nm di 3.200 rpm. Lewat transmisi otomatis 4 kecepatan, mobil ini dapat melaju dengan kecepatan maksimal 200 km/jam.

Mobil ini memiliki dua lampu kabut yang terletak di tengah gril. Desain bodi Shelby GT500 terlihat ceper dan menggunakan ban berukuran 17 inci.

Mobil klasik ini memiliki dua model, yakni fastback dan convertible. Meskipun mobil klasik, namun Shelby GT500 1967 punya harga selangit, yakni US$ 1 juta atau sekitar Rp 14,5 miliar.



Mobil klasik Ford Mustang Shelby GT500 terbakar di dekat Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, Senin, 26 Juli 2021. Menurut petugas, tidak ada korban jiwa dalam insiden terbakarnya mobil berkapasitas mesin 6.600cc itu. Instagram/jktinfo

Dalam insiden kebakaran yang terjadi, Shelby GT500 yang terlibat itu pernah tampil dalam pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2015.

Melansir Tempo.co edisi 26 Juli 2021, kebakaran mobil klasik Shelby GT500 yang terjadi di Pondok Pinang itu tidak menimbulkan korban jiwa. Namun kerugian dari insiden tersebut ditaksir mencapai Rp 2 miliar.

