Morgan Plus Four CX-T Dirilis, Punya DNA Mobil Reli Dakar

Morgan Plus Four CX-T. (Morgan)

TEMPO.CO, Jakarta - Produsen mobil asal Inggris, Morgan Motor Company, meluncurkan mobil petualangan bernama Plus Four CX-T. Mobil ini diklaim memiliki kemampuan akses medan ekstrem yang yang tidak dimiliki oleh Morgan model sebelumnya.

Setelah peluncuran Plus Four pada tahun 2020, Morgan yang bermitra dengan Rally Raid UK, pencipta mobil balap Dakar yang terkenal, bersama-sama merancang dan merekayasa proyeksi dari Plus Four CX-T.

Tujuan proyek ini yaitu mendemonstrasikan kemampuan dan daya tahan platform CX-Generations baru dari Morgan. Tentu saja, Plus Four menjadi platform untuk membangun CX-T.

Morgan Plus Four CX-T. (Morgan)



Dari tampilan eksterior, Plus Four CX-T tak jauh berbeda dengan Plus Four. Hanya saja, CX-T dirancang untuk dapat digunakan melintas di medan berat, seperti di Reli Dakar.

Pada bagian atap, tepatnya di atas kaca depan, terdapat lampu tembak yang bermanfaat untuk memberikan penerangan lebih baik di malam hari. Di bagasi, diubah sebagai tempat dua ban cadangan, layaknya mobil-mobl peserta Reli Dakar.

Mrgan Plus Four CX-T. (Morgan)

Tidak hanya itu, sistem perlindungan bagian bawah bodi mobil terdapat di lima bagian, seperti pelindung mesin, pelindung sasis belakang, pelindung bagian tengah dan baki belakang. Hal ini bertujuan dalam membantu melindungi sasis dan komponen penting dari kemungkinan terjadinya kerusakan dalam berkendara di kondisi ekstrem.

Proyek ini akan menghasilkan delapan unit Morgan Plus Four CX-T yang akan diproduksi. Dibandrol dengan harga £170.000 (Rp 2,8 miliar dengan kurs saat ini 1 euro = Rp 16.984). Menariknya, mobil ini akan memiliki spesifikasi tertinggi yang dimiliki Four Plus dan konsumen dapat melakukan kustomasi terhadap model CX-T yang dipesan sesuai keinginan mereka.



