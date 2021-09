All New Toyota Corolla Cross Meluncur di Jepang, Harga mulai Rp 258 Juta

All New Toyota Corolla Cross 2021. (Toyota)

TEMPO.CO, Toyota City - Toyota Motor Corporation (Toyota) meluncurkan All New Toyota Corolla Cross di Jepang, Selasa, 14 September 2021. All New Corolla Cross tersedia dalam dua pilihan model yakni mesin bensin dan hybrid.

All New Corolla Cross di Jepang dijual dengan harga ritel mulai dari 1,9 juta yen hingga 3,2 juta yen (setara Rp 258,8 juta hingga Rp 517,8 juta, dengan kurs saat ini 1 yen = Rp 129).

Secara tampilan, All New Corolla Cross lebih dinamis dengan grill yang lebih kecil dibanding model sebelumnya. Grill bagian atas tak lagi sejajar dengan lampu utama, tetapi berada di bawah logo Toyota atau tepatnya di bawah garis lampu utama.

Posisi fog lamp juga berubah. Jika sebelumnya menyatu di grill bagian bagian bawa, kini posisinya berada lebih ke sisi kiri dan kanan luar bemper.

All New Toyota Corolla Cross 2021. (Toyota)

Desain pada bagian belakang tak jauh berbeda dengan model sebelumnya. Hanya saja, tulisan Corolla Cross yang semula ada di bawah logo belakang, kini digeser ke sebelah kiri, tepat di bawah lampu rem belakang. Desain bempber belakang juga berubah dengan tampilan lebih dinamis dan sporty. Velg juga tampil dengan desain baru yang lebih menarik.

Poin penting pada pembaruan All New Corolla Cross adalah klaim pada bagian bagasi yang lebih luas dibanding model sebelumnya. Toyota menyebut perluasan kabin ini untuk mengakomodasi kebutuhan mobilitas di dalam perkotaan maupun perjalanan liburan keluar kota.

All New Corolla Cross dibekali mesin bensin 1.8L 2ZR-FAE dengan penggerak roda depan. Sedangkan varian hybrid dibekali penggerak 2ZR-FXE dan motor listrik (hybrid) yang ditempatkan di roda depan.

Interior All New Toyota Corolla 2021. (Toyota)

Versi hybrid menghadirkan efisiensi bahan bakar terdepan di kelasnya yang diklaom mencapai 26,2 kilometer per liter. Sistem 4WD elektrik E-Four mereka tidak hanya berkontribusi pada efisiensi bahan bakar, tetapi juga memastikan perilaku yang konsisten baik saat berakselerasi maupun saat berkendara di salju atau permukaan licin lainnya. Versi hybrid juga tersedia dalam opsi driveline E-Four.

Penjualan All New Toyota Corolla Cross ditargetkan sebanyak 4.400 unit per bulan di Jepang.

