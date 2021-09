Daihatsu Terios 2021 Tambah Fitur Baru, Simak Daftar Harganya

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) resmi meluncurkan Daihatsu Terios 2021 dengan sejumlah penyegaran. Salah satu penyegaran yang dilakukan adalah menambahkan fitur Idling Start Stop (ISS). Fitur ini untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar

Mobil ini sudah tersedia di seluruh dealer resmi Daihatsu mulai hari ini, Jumat, 17 September 2021.

"Unit tersedia mulai bulan ini dan sebenarnya sejak awal September 2021 kami sudah siapkan unit Terios terbaru ini ke dealer-dealer," kata Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International-Daihatsu Sales Operation (AI-DSO), Hendrayadi Lastiyoso dalam konferensi pers hari ini, Jumat, 17 September 2021.

Hendrayadi menargetkan penjualan All New Terios ini di angka 1.500 unit hingga akhir tahun 2021. Kendati demikian, Daihatsu mencoba untuk menyesuaikan permintaan pasar dengan pasokan dari Daihatsu Terios ini.

"Kami meminta maaf bila ada konsumen yang masih menunggu unit Terios hingga saat ini. Karena permintaan yang tinggi dan adanya keterbatasan suplai dan pemberlakuan PPKM, jadi konsumen harus inden sekitar 1 hingga 1,5 bulan," jelasnya.

Soal harga Daihatsu Terios Facelift ini sudah termasuk diskon PPnBM 100 persen yang diberlakukan mulai hari ini. Mobil ini dijual dengan harga terendah Rp 205,1 juta dan harga tertingginya Rp 255,6 juta.

Berikut adalah daftar harga All New Daihatsu Terios setelah PPnBM 100 persen.

All New Terios R Custom MT Rp 246,4 juta

All New Terios R Custom AT Rp 255,6 juta

All New Terios R MT Rp 234,5 juta

All New Terios R AT Rp 243,7 juta

All New Terios X MT Rp 205,1 juta

All New Terios X AT Rp 224,3 juta

