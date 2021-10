Honda Punya Senjata Baru, Calon Rival Avanza atau Raize?

All New Honda BR-V ini hadir dengan desain dan mesin yang lebih baru. Dari sisi tampilan eksterior, Honda BR-V terbaru ini dibangun dari konsep Honda N7X yang sebelumnya diperkenalkan di Indonesia. BR-V versi terbaru punya tampilan yang jauh berbeda dan lebih baru dari versi sebelumnya. (ANTARA/Ho)

TEMPO.CO, Jakarta - Industri mobil Indonesia saat ini tengah diramaikan dengan kabar kehadiran sejumlah produk Low MPV baru dari beberapa merek. Sebut saja duo Toyota Avanza-Daihatsu Xenia yang isu kian santer, Hyundai Stargazer hingga rumor tentang Honda ZR-V.

Rumor soal Honda ZR-V menguat setelah PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan All New Honda BR-V pada 21 September lalu. Selain BR-V, HPM masih menyimpan sebuah mobil yang ditutupi selubung merah. Mobil itu dikabarkan akan meluncur dalam waktu dekat ini.

"Tunggu saja dari kami. Saya juga tidak tahu kapan akan diluncurkan," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM, Yusak Billy dalam konferensi pers peluncuran Brio Virtual Drift Challenge 2, Kamis, 7 Oktober 2021.

Billy juga menanggapi soal beberapa kompetitor Honda yang saat ini sudah menyiapkan model terbarunya, bahkan diisukan meluncur dalam waktu dekat ini. Menurutnya, kehadiran produk baru itu sangat bagus secara umum, khususnya dalam meningkatkan pasar dan menyegarkan produk-produk yang saat ini dijual di Indonesia.

"Kalau kami fokus mengembangkan produk-produk baru kami dan memastikan produk itu bisa memberikan nilai yang lebih bagi konsumen," ujar Billy.

Render Mobil SUV Honda ZR-V yang akan diposisikan dibawah HR-V. Sumber: behance.net

Honda sendiri saat ini masih punya satu mobil yang masih misterius dan belum diketahui modelnya. Saat peluncuran All New Honda BR-V bulan lalu, terlihat satu mobil yang masih ditutupi selubung merah.

Billy mengungkapkan bahwa mobil baru ini akan diluncurkan dalam waktu dekat. "Tunggu saja excitement kami berikutnya,” kata Billy ketika itu.

Banyak yang berspekulasi bahwa mobil baru ini adalah All New Honda Mobilio atau juga All New Honda HR-V. Namun dari bagian yang terkespos, kedua mobil tersebut tidak termasuk dalam kriteria. Dari siluet mobil baru tersebut, terlihat bagian atapnya terdapat roof rail dan lampu depan LED yang nampaknya menjadi DRL mobil.

Dugaan sementara mobil misterius ini akan menjadi kendaraan small SUV yang mungkin diperkenalkan di ajang GIIAS 2021. Segmen small SUV ini mengarah kepada Honda ZR-V. Pasalnya, saat ini Honda sedang merancang mobil baru yang bernama ZR-V.

Bahkan, kemungkinan lain mobil ini akan menjadi world premiere kedua setelah All New BR-V yang dilakukan di Indonesia. Honda ZR-V merupakan sebuah mobil yang benar-benar baru dan belum pernah diluncurkan Honda.

Honda ZR-V akan bertarung di segmen small SUV bersama dengan Toyota Raize, Daihatsu Rocky, hingga Kia Sonet. Spekulasi kehadiran ini juga semakin kuat setelah mobil ini resmi terdaftar di Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO).

Namun informasi ini belum terkonfirmasi secara resmi dan masih sebuah spekulasi. Kita akan melihat sejumlah bocoran terbaru terkait mobil baru Honda ini jelang peluncurannya yang dikabarkan akan dilakukan di penghujung 2021.

