All New Honda BR-V Meluncur, Produksi Model Lama Masih Berjalan

TEMPO.CO, Jakarta - PT Honda Prospect Motor (HPM) meluncurkan All New Honda BR-V pada 21 September 2021. Setelah resmi meluncur, Honda memastikan bahwa BR-V versi lawasnya masih akan tetap diproduksi hingga akhir tahun 2021.

"BR-V lama masih diproduksi sampai akhir tahun. Nanti All New BR-V baru akan diproduksi di Desember 2021," kata Business Innovation and Sales & Marketing Director PT HPM, Yusak Billy dalam konferensi pers peluncuran Brio Virtual Drift Challenge 2, Kamis, 7 Oktober 2021.

Menurut Billy, selama Oktober hingga November, Honda BR-V lama masih diproduksi dan saat ini stok yang tersedia sekitar 600 unit. Stok ini akan menjadi unit terakhir yang akan diproduksi dan dipasarkan.

All New BR-V memang baru akan diproduksi pada Desember 2021. Namun saat ini pemesanan SUV terbaru ini sudah tembus 900 unit. Sekitar 50 persen lebih dari jumlah pemesan tersebut menjatuhkan pilihannya pada All New BR-V yang dilengkapi Honda Sensing.

"Per kemarin (Rabu, 6 Oktober 2021), sudah 900 unit booking. Kami sangat menghargai minat konsumen, terlebih kami belum memberikan berapa harga untuk All New BR-V ini," kata Billy.

Soal harga All New BR-V sendiri, Billy mengatakan akan segera mengungkapkannya secepat mungkin di tahun ini. Hanya saja ia belum mengetahui tanggal pasti untuk pengumuman harga dari seluruh model Honda BR-V terbaru ini.

