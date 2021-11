All New Daihatsu Xenia Dipastikan Meluncur di GIIAS 2021

TEMPO.CO, Jakarta - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) akan meluncurkan mobil baru dalam pameran GIIAS 2021 pada 11 November 2021. Meski belum ada konfirmasi soal model apa yang diluncurkan, namun diperkirakan produk baru ini adalah All New Xenia.

Dalam undangan peluncuran yang diterima Tempo, disebutkan bahwa peluncuran mobil baru Daihatsu tersebut akan disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Daihatsu Sahabatku pada 11 November 2021 di acara GIIAS 2021. Seremoni peluncuran akan dilaksanakan pada pukul 12.30-12.50 WIB.

Spekulasi kehadiran All New Xenia sangat kuat, apalagi saudaranya, Toyota Avanza akan meluncur dalam model terbaru pada 10 November 2021. Dalam acara peluncuran tersebut, Toyota akan menghadirkan dua model terbaru, yakni All New Veloz dan All New Xenia.

Isu hadirnya mobil baru tersebut memang sudah terdengar sejak tahun lalu. Kabar kehadirannya pun semakin kuat dengan tercantumnya kode Daihatsu Xenia terbaru dalam dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 40 Tahun 2021 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021.

Dalam dokumen tersebut, tercantum dua kode Xenia terbaru, yakni W100RG untuk mesin 1.300 cc, dan W101RG untuk kapasitas 1.500 cc. Daihatsu Xenia terbaru akan memiliki 8 tipe, yakni 1.3 M M/T, 1.3 X M/T, 1.3 X CVT, 1.3 R M/T, 1.3 R CVT, 1.5 R M/T, 1.5 R CVT, dan 1.5 R CVT ASA.

Avanza generasi terbaru ini juga dikabarkan akan memiliki teknologi keselamatan terbaru, yakni Advanced Safety Assist (ASA) untuk varian tertingginya. Fitur ini sebelumnya sudah digunakan pada SUV Rocky.

