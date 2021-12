Test Drive All New Toyota Avanza: Tarikan Mesin Enteng, Kabin Lebih Nyaman

All New Toyota Avanza di Pantai Pandawa, Bali, 7 Desember 2021. TEMPO/Wawan Priyanto

TEMPO.CO, Denpasar - PT Toyota Astra Motor menggelar kegiatan test drive All New Toyota Avanza dan All New Veloz di Bali, 7-9 Desember 2021. Di hari pertama, Tempo berkesempatan mengemudikan All New Avanza. Rute pertama perjalanan di hari pertama masih di seputar Denpasar-Uluwatu. Satu mobil diisi empat penumpang.

Perjalanan dari Bandara International Ngurah Rai menuju Pantai Pandawa menggambarkan kondisi jalan mulus perkotaan. Kondisi jalanan mulai sedikit menantang saat MPV 7 seater itu memasuki area Pantai Pandawa dengan jalan menanjak dan juga turunan curam.

Di sini kami dituntut untuk menguji performa model yang kini menggunakan sistem penggerak depan (model sebelumnya menggunakan penggerak roda belakang). Hasilnya, kami tidak menemukan hambatan berarti dalam menaklukkan tanjakan menggunakan All New Avanza. Sistem penggerak depan tetap mampu memberikan traksi pada ban depan untuk melaju di tanjakan.

All New Toyota Avanza 2021. (TAM)

Apalagi model All New Avanza 1.5 G yang kami coba sudah dilengkapi dengan fitur Hill Start Assist (HSA), yang berfungsi bagi pengemudi ketika sedang melaju di tanjakan. Saat menanjak dan berhenti di tengah tanjakan, fitur ini bekerja secara otomatis menahan mobil agar tidak meluncur ke bawah saat kaki kanan melepas pedal rem dan beralih ke pedal gas. Fitur ini bekerja sekitar 3 detik tanpa perlu menginjak pedal rem.

Peralihan penggerak belakang menjadi penggerak depan juga menyajikan sensasi tersendiri dalam mengemudi, paling tidak jika dibanding dengan Avanza-Veloz model sebelumnya. Handling menjadi lebih ringan, getaran pada lantai mobil berkurang, tarikan (mesin) menjadi lebih enteng.

Toyota cukup cermat menghadirkan sistem hiburan pada model ini. Karena pada dasarnya model ini banyak digunakan untuk mobilitas pengguna, bahkan tidak jarang untuk bepergian jarak jauh. All New Avanza kini dibekali New 9 Inch Dynamic Audio Head Unit (1.5 G) yang juga dapat dihubungkan dengan radio, USB, dan Bluetooth. Selain itu, All New Avanza juga hadir dengan fitur New Tilt Telescopic Steering with Audio & MID Switch (1.5 G) untuk memudahkan pengaturan posisi kemudi, audio, dan MID.

All New Toyota Avanza saat media test drive di Bali, 7 Desember 2021. (TAM)

All New Avanza juga memiliki kemampuan manuver yang sangat baik, berkat radius putar 4,9 meter dan ground clearance yang memadai sehingga tampil mumpuni saat melaju di berbagai kondisi jalan.

Satu hal yang kami rasakan sedikit menggangu adalah pada saat duduk di baris kedua adalah suspensi terasa sedikit keras ketika mobil melaju di jalanan rusak. Ada beberapa kemungkinan yang perlu kami konfirmasi ke pihak Toyota, apakah memang suspensinya lebih keras dibanding model sebelumnya atau karena faktor ban yang menggunakan ukuran 16 inci.

Toyota berjanji akan menjelaskan secara detail mengenai teknis All New Avanza dan All New Veloz pada hari kedua media test drive atau Rabu, 8 Desember 2021.

Hari kedua test drive, 8 Desember 2021, kami akan berganti mobil menggunakan All New Toyota Veloz. Rute perjalanan yang akan kami lalu adalah menuju Bali utara dan berakhir di Ubud.

