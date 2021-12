All New Toyota Veloz Rajai Penjualan Mobil Low MPV November 2021

All New Toyota Veloz, Ubud, Bali, 8 Desember 2021. (TAM)

TEMPO.CO, Jakarta - All New Toyota Veloz mencatat pengiriman dari pabrik ke dealer (wholesales) terbanyak sepanjang November 2021. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), model yang diluncurkan bersamaan dengan All New Toyota Avanza ini mencatat total pengirima sebanyak 4.210 unit.

Sementara itu, All New Avanza membukungan pengiriman sebanyak 3.947 unit.

Wakil Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto mengatakan bahwa Veloz saat ini memiliki kontribusi lebih tinggi dibanding Avanza. “Jika sebelumnya Avanza berkontribusi dengan rata – rata komposisi 68,3 persen, pada generasi baru ini justru Veloz yang mendominasi dengan komposisi 67,4 persen," kata Henry di sela-sela sesi media test drive All New Avanza dan All New Veloz di Bali, 7 Desember 2021.

Henry menyampaikan bahwa pada November lalu pemesanan Avanza-Veloz mencapai lebih dari 8.000 unit. “Kalau ditotal dengan model sebelumnya (November masih menjual Avanza-Veloz model lama), totalnya lebih dari 12 ribu unit,” ujar dia.

Di posisi ketiga terlaris adalah Daihatsu Xenia dengan total pengiriman sebayak 2.743 unit. Posisi keempat terlaris adalah Mitsubshi Xpander dengan angka 1.550 unit (tidak termasuk Xpander Cross).

Brand asal Cina, Wuling Confero, memanaskan persaingan segmen Low MPV dengan total pengiriman sebanyak 1.266 unit. Confero menjadi satu-satunya model Low MPV yang masih mempertahankan penggerak roda belakang.

Suzuki Ertiga di posisi tujuh terlaris dengan total pengiriman sebanyak 1.055 unit. Honda Mobilio dan Nissan Livina di posisi sembilan dan sepuluh terlaris dengan pengiriman sebanyak 631 unit dan 246 unit.

Gaikindo mencatat total wholesales November lalu mencapai 87.435 unit, naik 15,7 persen dibanding Oktober sebesar 75.544 unit. Sedangkan ritel mencapai 84.528 unit, naik 9,8 persen dibanding Oktober yang hanya 76.988 unit.

Sedangkan total wholesales Januari-November 2021 mencapai 790.524 unit, naik 66,5 persen dibanding tahun sebelumnya sebanyak 474.900 unit.

Untuk ritel, total Januari-November 2021 mencapai 761.861 unit, naik 49,5 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 509.623 unit.

