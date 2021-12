Diskon Akhir Tahun Toyota, Cicilan All New Veloz Mulai Rp 3,6 Juta per Bulan

All New Toyota Veloz, Ubud, Bali, 8 Desember 2021. (TAM)

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki bulan terakhir di tahun 2021, Toyota melalui dealer resmi Auto2000 menghadirkan sejumlah promo menarik spesial akhir tahun bertajuk Superhemat Promo (Superhero). Promo ini berlaku hingga 31 Desember mendatang.

Promo pertama yang dihadirkan dalam program Superhero ini adalah Bunga ringan 1,2 persen untuk pembelian model Vios, Agya, Yaris, Calya, Sienta, Rush, Altis, Corolla Cross, dan Camry. Kemudian setiap pembelian melalui Auto2000 Digiroom atau dengan Paket Kredit EZ Deal, konsumen juga akan mendapatkan hadiah langsung berupa Sharp Air Purifier dan uang elektronik (e-Money).

Selain itu, ada juga promo untuk pembelian duo LMPV terbaru Toyota, yakni All New Avanza dan All New Veloz. Untuk Avanza terbaru ada promo Bunga 0 persen untuk tenor 6 bulan, cicilan ringan mulai Rp 2,9 juta per bulan, dan DP ringan mulai dari Rp 28,1 juta.

Sementara untuk All New Veloz ada promo Bunga 0 persen untuk tenor 6 bulan, cicilan ringan mulai Rp 3,6 juta per bulan, dan DP ringan mulai dari Rp 33,6 juta. Setiap pembelian All New Avanza dan All New Veloz melalui Auto2000 Digiroom atau dengan Paket Kredit EZ Deal, akan mendapatkan Sharp Air Purifier dan uang elektronik (e-Money).

Lalu SUV Toyota Raize juga mendapatkan promo akhir tahun berupa paket kredit khusus Bunga 0 persen dengan tenor 6 bulan. Kemudian konsumen juga akan mendapatkan hadiah langsung berupa Sharp Air Purifier dan juga uang elektronik setiap pembelian paket kredit Toyota Raize.

