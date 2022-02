Yamaha Nmax 155 2022 Punya Warna Baru, Harga Mulai Rp 30,7 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mengumumkan bahwa Yamaha Nmax 155 memiliki warna baru yakni Matte Green serta Metallic Red. Kedua warna ini sebelumnya dihadirkan untuk Yamaha Xmax 250.

Selain pilhan warna baru Matte Green dan Metallic Red, sentuhan penyegaran juga diberikan pada All New Nmax 155 varian Standard berwarna biru. Tepatnya, pada bagian body cover samping di area kaki (cover boomerang). Jika sebelumnya kedua sisi cover tersebut bekelir hitam glossy, kini dibuat menjadi matte atau doff.

Manager Public Relation YRA & Community PT YIMM, Antonius Widiantoro, mengatakan bahwa warna baru pada All New Nmax 155 didorong oleh kebutuhan berkendara serta karakter konsumen yang beragam.

”Warna Matte Green dan Metallic Red pada All New Nmax 155 juga memberikan nilai tambah dalam hal trend gaya hidup, karena kedua warna tersebut merupakan warna spesial yang dirancang khusus untuk meningkatkan kesan premium dan maskulin dalam meningkatkan kebanggaan ketika sedang berkendara,” kata Antonius dalam keterangan keterangan resmi yang diterima Tempo, Kamis, 3 Februari 2022.

All New Yamaha Nmax 155 2022 Matte Green. (Yamaha)

Untuk warna Matte Green yang tersedia pada seluruh varian All New NMAX 155 (Standard, Connected, Connected ABS), kesan premium dan fashionable semakin diperkuat melalui kombinasi warna hijau doff dan hitam yang tersemat pada body motor. Demi menjaga kesan serta impresi mewah yang selama ini telah melekat pada All New NMAX, velg berkelir emas pun masih tetap dipertahankan.

Sementara itu untuk warna Mettalic Red yang hadir pada varian All New NMAX 155 Standard dan Connected (Std. Upgrade), warna merah berjenis glossy kini dipilih untuk menggantikan warna merah matte yang sebelumnya digunakan.

All New Yamaha Nmax 155 saat ini ditawarkan dalam 3 varian, yaitu All New Nmax155 Connected ABS seharga Rp 34,8 juta, All New Nmax 155 Connected (Std. Upgrade) seharga Rp 31,95 juta dan All New Nmax 155 Standard seharga Rp 30,7 juta. Seluruh harga yang terlampir merupakan On The Road (OTR) Jakarta.

