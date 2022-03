Suzuki Tawarkan Cashback Rp 4 Juta Tukar Tambah Mobil di Auto Value

Seorang petugas melakukan pengencekan tukar tambah mobil Suzuki di Auto Value. (Suzuki)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Suzuki Indomobil Sales menawarkan Program Extra Cashback sampai dengan Rp 4 Juta untuk pembelian XL7, All New Ertia, maupun S-Cross yang melakukan tukar tambah (trade-in) di Auto Value. Program tukar tambah ini melengkapi program PPnBm DTP 50 persen yang akan berakhir di akhir Maret.

Head of Business Development PT SIS Hendro Kaligis mengatakan bahwa program tukar tambah melalui layanan Auto Value di Jabodetabek, Cirebon, Surabaya, dan Bangka Belitung berlaku sampai akhir Maret.

Pelanggan Suzuki XL7, All New Ertiga maupun S-Cross yang melakukan tukar tambah melalui Auto Value akan mendapatkan extra cashback sampai dengan Rp 4 Juta. “Extra Cashback ini adalah keuntungan tambahan yang yang didapat pelanggan Suzuki di luar program penjualan atau diskon reguler yang berlaku di masing-masing daerah,” kata Hendro dalam keterangan resmi, Jumat, 11 Maret 2022.

Berdasarkan data dari mitra Auto Value, Lebih dari 20 persen calon pelanggan Suzuki yang berminat melakukan tukar tambah memiliki mobil dari merek yang berbeda. Hal tersebut tetap bisa difasilitasi karena pada program tukar tambah ini, layanan Auto Value menerima semua merek kendaraan (passenger car) dengan tahun produksi 2012 – 2021.

Adapun ketentuan untuk melakukan trade ini disesuaikan dengan lokasi Suzuki Auto Value. Untuk wilayah Jabodetabek, mobil lama yang akan ditukar tambah harus ber-plat nomor B. Sedangkan wilayah Surabaya dan sekitar, mobil lama harus ber-plat nomor L, W, N, atau S.

Untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, pelat nomor mobil lama harus E, sedangkan wilayah Bangka Belitung harus ber-plat nomor BN.

“Ini adalah kesempatan yang terakhir bagi konsumen Suzuki yang ingin mendapatkan benefit ganda: penurunan harga karena program PPNBM DTP 50 persen dan extra cashback dari program trade-in,” tutur dia.

