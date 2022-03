4 Mobil yang Dapat Diskon PPnBM di Jakarta Auto Week 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Pameran otomotif Jakarta Auto Week 2022 berlangsung dari 12 hingga 20 Maret 2022 di JCC Senayan, Jakarta. Pengunjung bisa melakukan pembelian mobil baru dengan beragam promo, termasuk diskon PPnBM.

Beberapa waktu lalu Gaikindo selaku penyelenggara pameran otomotif mengatakan bahwa Jakarta Auto Week 2022 ini akan difokuskan pada hard selling.

"Jakarta Auto Week ini adalah pameran baru Gaikindo bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Pameran ini khusus melakukan hard selling untuk membantu meningkatkan penjualan industri otomotif di Indonesia,” kata Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi beberapa waktu lalu.

Dalam pameran otomotif ini, ada beberapa model mobil baru dari berbagai merek yang mendapatkan diskon PPnBM. Menurut Nangoi, para pengunjung bisa memanfaatkan ajang ini untuk bisa membeli mobil dengan harga terbaik.

Berikut adalah daftar mobil baru yang dapat diskon PPnBM di pameran otomotif Jakarta Auto Week 2022:

1. Daihatsu Rocky

2. Mitsubishi Xpander

3. All New Suzuki Ertiga

4. All New Daihatsu Xenia.

